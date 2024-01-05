Wildberries сделала заявление из-за менеджера, который угрожал клиентам в ХМАО

В Wildberries провели воспитательную беседу с менеджером пункта выдачи заказов, который угрожал клиентам в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
Несколько дней назад на дверях пункта выдачи заказов Wildberries в Нефтеюганске появились записки с угрозами. Клиентам обещали ограничить доступ к заказам, если кто-то решит поставить низкую оценку точке. «Мы провели внутреннюю проверку в связи с данным случаем. Листовки с ПВЗ уже убрали, а с менеджером провели беседу о том, что подобная коммуникация с клиентами недопустима», — сообщили в компании.
Также в пресс-службе отметили, что у менеджеров пунктов выдачи нет полномочий на введение санкций в отношении клиентов. «Персональные санкции со стороны менеджеров ПВЗ в отношении покупателей противоречат нашим правилам и технически не могут быть реализованы», — добавили в компании.
Ранее URA.RU сообщало, что менеджер пункта выдачи товаров Wildberries в Нефтеюганск начал угрожать клиентам. Он обещал ограничить доступ к заказам и сделать платным возврат за плохие отзывы.
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