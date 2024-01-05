05 января 2024
04 января 2024

В Челябинской области нашли тело двухмесячного младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент вычисляются лица, причастные к инциденту Фото:

В Варненском районе Челябинской области в селе Казановка было обнаружено тело двухмесячного ребенка. Данную информацию 5 декабря подтвердили в СК Челябинской области.

«Следователем регионального СКР устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте уже работают следователи», — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщается на сайте АЧН, в СУ СКР по Челябинской области факт произошедшего подтвердили. На данный момент устанавливаются все обстоятельства, вычисляются лица, причастные к инциденту.

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В Варненском районе Челябинской области в селе Казановка было обнаружено тело двухмесячного ребенка. Данную информацию 5 декабря подтвердили в СК Челябинской области. «Следователем регионального СКР устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте уже работают следователи», — прокомментировали в ведомстве. Как сообщается на сайте АЧН, в СУ СКР по Челябинской области факт произошедшего подтвердили. На данный момент устанавливаются все обстоятельства, вычисляются лица, причастные к инциденту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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