В Челябинской области нашли тело двухмесячного младенца

На данный момент вычисляются лица, причастные к инциденту
В Варненском районе Челябинской области в селе Казановка было обнаружено тело двухмесячного ребенка. Данную информацию 5 декабря подтвердили в СК Челябинской области.
«Следователем регионального СКР устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте уже работают следователи», — прокомментировали в ведомстве.
Как сообщается на сайте АЧН, в СУ СКР по Челябинской области факт произошедшего подтвердили. На данный момент устанавливаются все обстоятельства, вычисляются лица, причастные к инциденту.
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