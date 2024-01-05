Родственники рассказали о тяжелой судьбе свердловчанки, чью дочь выбросили в окно. Фото

Екатеринбурженка, чью дочь выбросили в окно, воспитывалась в детском доме

05 января 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Мать двухлетней малышки после смерти дочери не выходит на связь с родственниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Екатеринбурга Ксения И., чей супруг был обвинен в жестоком убийстве их двухлетней дочери, сама была из неблагополучной семьи. Ее забрали у матери, какое-то время ее воспитывал отец, но она ушла от него в детский дом, где пробыла с 16 до 18 лет. Об этом URA.RU рассказала родственница Ксении. «В свое время ее по суду забрали у матери. Воспитывал только отец, который занимался зарабатыванием денег. В какой-то момент он сошелся с женщиной, у которой двое сыновей. Ксюша не нашла с ними контакт и выбрала жить в детском доме. У нее у самой-то судьба очень тяжелая», — поделилась тетя екатеринбурженки. В 2018 году 17-летняя Ксения познакомилась с 25-летним Ильей И. Все родственники — отец, мать, бабушка по папиной линии — были против этих отношений, так как новый возлюбленный бил девушку. Но вскоре Ксения забеременела и родила мальчика. По словам собеседницы, как-то Илья избил ребенка, в итоге у того случился отек мозга и мальчик стал инвалидом, а в возрасте 1 года и 9 месяцев умер. Всего у Ксении было три беременности — во время второй на 26 неделе случился выкидыш (опять же, потому что избил супруг), а третьего ребенка Илья выбросил с пятого этажа. С родственниками — матерью, отцом, бабушкой по папиной линии — Ксения контактировала только тогда, когда ей нужны были деньги или помощь, продолжает собеседница. В частности, 3 января, когда ее дочка уже была мертва, она приходила к бабушке и просила деньги на кроватку для ребенка. Кроме того, пока девочке не исполнился год, оставляла ее под присмотром пенсионерки. «Потом бабушке уже физически было тяжело оставаться с Соней (имя изменено, — прим. URA.RU), все-таки 78 лет. Соня была активным, хорошим, здоровым ребенком. Мы все просто в шоке», — добавила собеседница. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Мать же написала заявление о пропаже ребенка и уехала праздновать Новый год, а также приходила к родственникам за деньгами на новую кроватку для дочери. Ее супруга закрыли в СИЗО до 2 марта. Подробнее — в сюжете URA.RU. По словам родственников, Ксения — из неблагополучной семьи Фото: личная страница Ксении И., vk.com Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Екатеринбурга Ксения И., чей супруг был обвинен в жестоком убийстве их двухлетней дочери, сама была из неблагополучной семьи. Ее забрали у матери, какое-то время ее воспитывал отец, но она ушла от него в детский дом, где пробыла с 16 до 18 лет. Об этом URA.RU рассказала родственница Ксении. «В свое время ее по суду забрали у матери. Воспитывал только отец, который занимался зарабатыванием денег. В какой-то момент он сошелся с женщиной, у которой двое сыновей. Ксюша не нашла с ними контакт и выбрала жить в детском доме. У нее у самой-то судьба очень тяжелая», — поделилась тетя екатеринбурженки. В 2018 году 17-летняя Ксения познакомилась с 25-летним Ильей И. Все родственники — отец, мать, бабушка по папиной линии — были против этих отношений, так как новый возлюбленный бил девушку. Но вскоре Ксения забеременела и родила мальчика. По словам собеседницы, как-то Илья избил ребенка, в итоге у того случился отек мозга и мальчик стал инвалидом, а в возрасте 1 года и 9 месяцев умер. Всего у Ксении было три беременности — во время второй на 26 неделе случился выкидыш (опять же, потому что избил супруг), а третьего ребенка Илья выбросил с пятого этажа. С родственниками — матерью, отцом, бабушкой по папиной линии — Ксения контактировала только тогда, когда ей нужны были деньги или помощь, продолжает собеседница. В частности, 3 января, когда ее дочка уже была мертва, она приходила к бабушке и просила деньги на кроватку для ребенка. Кроме того, пока девочке не исполнился год, оставляла ее под присмотром пенсионерки. «Потом бабушке уже физически было тяжело оставаться с Соней (имя изменено, — прим. URA.RU), все-таки 78 лет. Соня была активным, хорошим, здоровым ребенком. Мы все просто в шоке», — добавила собеседница. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Мать же написала заявление о пропаже ребенка и уехала праздновать Новый год, а также приходила к родственникам за деньгами на новую кроватку для дочери. Ее супруга закрыли в СИЗО до 2 марта. Подробнее — в сюжете URA.RU.