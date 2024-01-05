В Свердловской области два человека сгорели при пожаре в наркологии

Пожар начался в 2 ночи 5 января
В Новоуральске (Свердловская область) ночью 5 января произошел пожар в здании наркологического отделения ЦМСЧ №31 ФМБА. В итоге два пациента погибли, еще двое пострадали.
«По всей видимости, загорелась койка. В итоге два пациента погибли и еще двое пострадали. Они были доставлены в приемное отделение. Остальных удалось эвакуировать этажом ниже — в психиатрию. В общем в отделение психиатрии из наркологии было переселено 26 человек», — сообщает местное издание «Нейва» в группе в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, среди пострадавших — медсестра, которая помогала эвакуировать пациентов.
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