05 января 2024

В Свердловской области два человека сгорели при пожаре в наркологии

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, рация, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Пожар начался в 2 ночи 5 января Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) ночью 5 января произошел пожар в здании наркологического отделения ЦМСЧ №31 ФМБА. В итоге два пациента погибли, еще двое пострадали.

«По всей видимости, загорелась койка. В итоге два пациента погибли и еще двое пострадали. Они были доставлены в приемное отделение. Остальных удалось эвакуировать этажом ниже — в психиатрию. В общем в отделение психиатрии из наркологии было переселено 26 человек», — сообщает местное издание «Нейва» в группе в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, среди пострадавших — медсестра, которая помогала эвакуировать пациентов.

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В Новоуральске (Свердловская область) ночью 5 января произошел пожар в здании наркологического отделения ЦМСЧ №31 ФМБА. В итоге два пациента погибли, еще двое пострадали. «По всей видимости, загорелась койка. В итоге два пациента погибли и еще двое пострадали. Они были доставлены в приемное отделение. Остальных удалось эвакуировать этажом ниже — в психиатрию. В общем в отделение психиатрии из наркологии было переселено 26 человек», — сообщает местное издание «Нейва» в группе в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, среди пострадавших — медсестра, которая помогала эвакуировать пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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