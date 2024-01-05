05 января 2024

Умер один из бывших лидеров екатеринбургской ОПГ «Центровые»

© Служба новостей «URA.RU»
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Слева направо: Олег Вагин, Евгений Ряков, Сергей Макарихин, Николай Широков и Эдуард Казарян Фото:

Скончался бизнесмен Сергей Макарихин, известный в Екатеринбурге как один из бывших лидеров ОПГ «Центровые», имевшей серьезное влияние в 1990-е годы. По некоторым данным, в последнее время Макарихин жил в Канаде.

Похоронили его якобы на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Об этом пишет telegram-канал «Екатеринбург. Главное». По информации URA.RU, скончался Макарихин, вероятно, 26-го или 27 декабря. У него были проблемы с сердцем. «Очень много пил», — вспомнил собеседник агентства, знакомый с окружением Макарихина.

Макарихин близко дружил с главой «Центровых» Олегом Вагиным. Авторы нашумевшей книги «Ловцы банд. Место встречи…» рассказывали, что Макарихин входил в так называемый первый эшелон организации и не утратил позиции после смерти Вагина в 1992 году (его расстреляли киллеры). В середине десятилетия Макарихин занимался политикой, участвовал в работе движения «Преображение Урала» тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя, помогал ему на выборах 1995 года. Макарихин «имел влияние» на филиалы «СВАК-Банк» и Инвестбанка, на Уральский банк реконструкции и развития и Золото-Платина-Банк, а также якобы получал долю с фирмы «Екатеринбург-АРТ». «Являлся одним из основных акционеров „Уралбизнеснефти“. Последовавший в конце 1990-х развод с „центровыми“ был тяжелым. У него забрали почти все активы, но он остался в живых», — говорится в книге.

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Скончался бизнесмен Сергей Макарихин, известный в Екатеринбурге как один из бывших лидеров ОПГ «Центровые», имевшей серьезное влияние в 1990-е годы. По некоторым данным, в последнее время Макарихин жил в Канаде. Похоронили его якобы на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Об этом пишет telegram-канал «Екатеринбург. Главное». По информации URA.RU, скончался Макарихин, вероятно, 26-го или 27 декабря. У него были проблемы с сердцем. «Очень много пил», — вспомнил собеседник агентства, знакомый с окружением Макарихина. Макарихин близко дружил с главой «Центровых» Олегом Вагиным. Авторы нашумевшей книги «Ловцы банд. Место встречи…» рассказывали, что Макарихин входил в так называемый первый эшелон организации и не утратил позиции после смерти Вагина в 1992 году (его расстреляли киллеры). В середине десятилетия Макарихин занимался политикой, участвовал в работе движения «Преображение Урала» тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя, помогал ему на выборах 1995 года. Макарихин «имел влияние» на филиалы «СВАК-Банк» и Инвестбанка, на Уральский банк реконструкции и развития и Золото-Платина-Банк, а также якобы получал долю с фирмы «Екатеринбург-АРТ». «Являлся одним из основных акционеров „Уралбизнеснефти“. Последовавший в конце 1990-х развод с „центровыми“ был тяжелым. У него забрали почти все активы, но он остался в живых», — говорится в книге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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