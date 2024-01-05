Челябинский депутат приклеил свою голову на чужое фото

Депутат челябинского Заксобрания Сумин приклеил свою голову на чужое фото

05 января 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Фото головы Павла Жолобова на снимке, заменили головой Сумина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Сумин переработал фотошопом чужое фото, приклеив свою голову на изображение своего коллеги по ЗСР Павла Жолобова. На снимке был изображен момент сбора подписей в поддержку главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ. Сам Сумин этот казус подтвердил. «Моей дочери показалось, что магия фотошопа поможет исправить ситуацию. Идея оказалась очень глупой, за что я искренне прошу прощения. Не думал, что моя скромная фигура привлечет столько внимания. Но в любом случае так делать нельзя. Понимаю, что история потешная», — написал Сумин на своей странице во «ВКонтакте». Фото, отредактированное с помощью фотошопа, появилось в этом же паблике во «ВКонтакте». Это заметили пользователи, сравнив снимки Жолобова, который также оставил подпись в поддержку Путина, и Сумина. Сумин извинился перед пользователями за казус. При этом он вновь подтвердил, что расписался за Путина. Сумин выразил надежду, что «медийный эффект от этой смешной истории» позволит привлечь дополнительное внимание к сбору подписей за главу государства. Фото с исправленным снимков со своей страницы во «ВКонтакте» он удалил. Дмитрий Сумин был избран депутатом ЗСО в 2020 году в Копейском округе при поддержке партии «Справедливая Россия». Его коллега Жолобов также входит в заксобрание во фракцию эсеров. Сам Жолобов от комментариев воздержался. Удаленное фото со страницы Дмитрия Сумина «ВКонтакте» https://vk.com/sumind Фото с официального telegram-канала Павла Жолобова https://t.me/PavelZholobov/202 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Сумин переработал фотошопом чужое фото, приклеив свою голову на изображение своего коллеги по ЗСР Павла Жолобова. На снимке был изображен момент сбора подписей в поддержку главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ. Сам Сумин этот казус подтвердил. «Моей дочери показалось, что магия фотошопа поможет исправить ситуацию. Идея оказалась очень глупой, за что я искренне прошу прощения. Не думал, что моя скромная фигура привлечет столько внимания. Но в любом случае так делать нельзя. Понимаю, что история потешная», — написал Сумин на своей странице во «ВКонтакте». Фото, отредактированное с помощью фотошопа, появилось в этом же паблике во «ВКонтакте». Это заметили пользователи, сравнив снимки Жолобова, который также оставил подпись в поддержку Путина, и Сумина. Сумин извинился перед пользователями за казус. При этом он вновь подтвердил, что расписался за Путина. Сумин выразил надежду, что «медийный эффект от этой смешной истории» позволит привлечь дополнительное внимание к сбору подписей за главу государства. Фото с исправленным снимков со своей страницы во «ВКонтакте» он удалил. Дмитрий Сумин был избран депутатом ЗСО в 2020 году в Копейском округе при поддержке партии «Справедливая Россия». Его коллега Жолобов также входит в заксобрание во фракцию эсеров. Сам Жолобов от комментариев воздержался.