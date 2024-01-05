05 января 2024
04 января 2024

Челябинский депутат приклеил свою голову на чужое фото

Депутат челябинского Заксобрания Сумин приклеил свою голову на чужое фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, жолобов павел
Фото головы Павла Жолобова на снимке, заменили головой Сумина Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Сумин переработал фотошопом чужое фото, приклеив свою голову на изображение своего коллеги по ЗСР Павла Жолобова. На снимке был изображен момент сбора подписей в поддержку главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ. Сам Сумин этот казус подтвердил.

«Моей дочери показалось, что магия фотошопа поможет исправить ситуацию. Идея оказалась очень глупой, за что я искренне прошу прощения. Не думал, что моя скромная фигура привлечет столько внимания. Но в любом случае так делать нельзя. Понимаю, что история потешная», — написал Сумин на своей странице во «ВКонтакте».

Фото, отредактированное с помощью фотошопа, появилось в этом же паблике во «ВКонтакте». Это заметили пользователи, сравнив снимки Жолобова, который также оставил подпись в поддержку Путина, и Сумина. Сумин извинился перед пользователями за казус. При этом он вновь подтвердил, что расписался за Путина. Сумин выразил надежду, что «медийный эффект от этой смешной истории» позволит привлечь дополнительное внимание к сбору подписей за главу государства. Фото с исправленным снимков со своей страницы во «ВКонтакте» он удалил.

Дмитрий Сумин был избран депутатом ЗСО в 2020 году в Копейском округе при поддержке партии «Справедливая Россия». Его коллега Жолобов также входит в заксобрание во фракцию эсеров. Сам Жолобов от комментариев воздержался.

Удаленное фото со страницы Дмитрия Сумина «ВКонтакте»
Удаленное фото со страницы Дмитрия Сумина «ВКонтакте»
Фото с официального telegram-канала Павла Жолобова
Фото с официального telegram-канала Павла Жолобова
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Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Сумин переработал фотошопом чужое фото, приклеив свою голову на изображение своего коллеги по ЗСР Павла Жолобова. На снимке был изображен момент сбора подписей в поддержку главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ. Сам Сумин этот казус подтвердил. «Моей дочери показалось, что магия фотошопа поможет исправить ситуацию. Идея оказалась очень глупой, за что я искренне прошу прощения. Не думал, что моя скромная фигура привлечет столько внимания. Но в любом случае так делать нельзя. Понимаю, что история потешная», — написал Сумин на своей странице во «ВКонтакте». Фото, отредактированное с помощью фотошопа, появилось в этом же паблике во «ВКонтакте». Это заметили пользователи, сравнив снимки Жолобова, который также оставил подпись в поддержку Путина, и Сумина. Сумин извинился перед пользователями за казус. При этом он вновь подтвердил, что расписался за Путина. Сумин выразил надежду, что «медийный эффект от этой смешной истории» позволит привлечь дополнительное внимание к сбору подписей за главу государства. Фото с исправленным снимков со своей страницы во «ВКонтакте» он удалил. Дмитрий Сумин был избран депутатом ЗСО в 2020 году в Копейском округе при поддержке партии «Справедливая Россия». Его коллега Жолобов также входит в заксобрание во фракцию эсеров. Сам Жолобов от комментариев воздержался.
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