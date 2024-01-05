ВОЗ обратилась к людям с призывом из-за новых угроз COVID-19

05 января 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Лечение коронавируса может предотвратить тяжелые заболевания, считает Гебрейесус Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19 увеличивается во многих странах, из-за чего необходимо сдать анализы, продолжать использовать маски и проходить вакцинацию. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. «Число респираторных заболеваний, вызванных COVID19, гриппом растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников. Обязательно сдавайте анализы и обращайтесь за медицинской помощью, когда это необходимо. Продолжайте использовать маски, вентиляцию, дистанцирование и убедитесь, что вы и ваши близкие в курсе ваших прививок от COVID-19 и грипп», — пишет Гебрейесус в соцсети «X» (бывший Twitter). По его словам, стоит отслеживать эволюцию вируса посредством отчетов и наблюдений. «Лечение COVID-19 может предотвратить тяжелые заболевания и смерть», — добавил глава ВОЗ. Тедрос Гебрейесус заявлял о том, что во время пандемии коронавируса во всем мире умерло более 20 миллионов человек. Первые заражения вирусом появились в Китае в 2019 году. Уже 30 января 2020 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением COVID19.

Количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19 увеличивается во многих странах, из-за чего необходимо сдать анализы, продолжать использовать маски и проходить вакцинацию. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. «Число респираторных заболеваний, вызванных COVID19, гриппом растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников. Обязательно сдавайте анализы и обращайтесь за медицинской помощью, когда это необходимо. Продолжайте использовать маски, вентиляцию, дистанцирование и убедитесь, что вы и ваши близкие в курсе ваших прививок от COVID-19 и грипп», — пишет Гебрейесус в соцсети «X» (бывший Twitter). По его словам, стоит отслеживать эволюцию вируса посредством отчетов и наблюдений. «Лечение COVID-19 может предотвратить тяжелые заболевания и смерть», — добавил глава ВОЗ. Тедрос Гебрейесус заявлял о том, что во время пандемии коронавируса во всем мире умерло более 20 миллионов человек. Первые заражения вирусом появились в Китае в 2019 году. Уже 30 января 2020 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением COVID19.