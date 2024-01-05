В Таганроге обезвредили посетителя алкомаркета с боевой гранатой. Видео

05 января 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Мужчину, который пришел с гранатой в магазин, заключили под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В алкомаркете Таганрога (Ростовская область) полицейский скрутил мужчину и забрал у него боевую гранату. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Старший сержант полиции Сергей Бережной смог скрутить агрессивного покупателя и отобрать у него боеприпас, которым тот угрожал кассиру в магазине. Таким образом, пьяный мужчина хотел вернуть деньги за ранее приобретенный алкоголь», — написал telegram-канал SHOT. Там также уточнили, что полицейский не был на службе, а случайно оказался на месте происшествия. Сообщается, что у нетрезвого мужчины в руках была настоящая боевая граната Ф-1, поэтому в случае взрыва могли погибнуть люди. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки. Сейчас он заключен под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее в Кургане задержали местного жителя, который хотел взорвать один из торговых центров города. По словам очевидцев, мужчина был вооружен гранатой. Мужчину задержали и заключили под стражу.

В алкомаркете Таганрога (Ростовская область) полицейский скрутил мужчину и забрал у него боевую гранату. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Старший сержант полиции Сергей Бережной смог скрутить агрессивного покупателя и отобрать у него боеприпас, которым тот угрожал кассиру в магазине. Таким образом, пьяный мужчина хотел вернуть деньги за ранее приобретенный алкоголь», — написал telegram-канал SHOT. Там также уточнили, что полицейский не был на службе, а случайно оказался на месте происшествия. Сообщается, что у нетрезвого мужчины в руках была настоящая боевая граната Ф-1, поэтому в случае взрыва могли погибнуть люди. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки. Сейчас он заключен под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее в Кургане задержали местного жителя, который хотел взорвать один из торговых центров города. По словам очевидцев, мужчина был вооружен гранатой. Мужчину задержали и заключили под стражу.