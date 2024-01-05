В алкомаркете Таганрога (Ростовская область) полицейский скрутил мужчину и забрал у него боевую гранату. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Старший сержант полиции Сергей Бережной смог скрутить агрессивного покупателя и отобрать у него боеприпас, которым тот угрожал кассиру в магазине. Таким образом, пьяный мужчина хотел вернуть деньги за ранее приобретенный алкоголь», — написал telegram-канал SHOT. Там также уточнили, что полицейский не был на службе, а случайно оказался на месте происшествия.
Сообщается, что у нетрезвого мужчины в руках была настоящая боевая граната Ф-1, поэтому в случае взрыва могли погибнуть люди. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки. Сейчас он заключен под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее в Кургане задержали местного жителя, который хотел взорвать один из торговых центров города. По словам очевидцев, мужчина был вооружен гранатой. Мужчину задержали и заключили под стражу.
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