05 января 2024

В Таганроге обезвредили посетителя алкомаркета с боевой гранатой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Дмитрию Авракову в суде центрального района. Челябинск, клетка, пистолет, тюрьма, полиция, суд, конвой
Мужчину, который пришел с гранатой в магазин, заключили под стражу Фото:

В алкомаркете Таганрога (Ростовская область) полицейский скрутил мужчину и забрал у него боевую гранату. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Старший сержант полиции Сергей Бережной смог скрутить агрессивного покупателя и отобрать у него боеприпас, которым тот угрожал кассиру в магазине. Таким образом, пьяный мужчина хотел вернуть деньги за ранее приобретенный алкоголь», — написал telegram-канал SHOT. Там также уточнили, что полицейский не был на службе, а случайно оказался на месте происшествия.

Сообщается, что у нетрезвого мужчины в руках была настоящая боевая граната Ф-1, поэтому в случае взрыва могли погибнуть люди. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки. Сейчас он заключен под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Кургане задержали местного жителя, который хотел взорвать один из торговых центров города. По словам очевидцев, мужчина был вооружен гранатой. Мужчину задержали и заключили под стражу.

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В алкомаркете Таганрога (Ростовская область) полицейский скрутил мужчину и забрал у него боевую гранату. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Старший сержант полиции Сергей Бережной смог скрутить агрессивного покупателя и отобрать у него боеприпас, которым тот угрожал кассиру в магазине. Таким образом, пьяный мужчина хотел вернуть деньги за ранее приобретенный алкоголь», — написал telegram-канал SHOT. Там также уточнили, что полицейский не был на службе, а случайно оказался на месте происшествия. Сообщается, что у нетрезвого мужчины в руках была настоящая боевая граната Ф-1, поэтому в случае взрыва могли погибнуть люди. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки. Сейчас он заключен под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее в Кургане задержали местного жителя, который хотел взорвать один из торговых центров города. По словам очевидцев, мужчина был вооружен гранатой. Мужчину задержали и заключили под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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