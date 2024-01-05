МВД хочет изолировать братьев-азербайджанцев, избивших девочку в Нижнем Тагиле

06 января 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Силовики собираются обратится в суд, чтобы поместить двух братьев в ЦВСНП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле Полиция намерена поместить братьев Камала и Рашада А., избивших одноклассницу-сироту в Нижнем Тагиле, в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сотрудники полиции планируют выйти с предложением в судебные органы о помещении двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сказал полковник Горелых. По его словам, это произойдет, когда закончится разбирательство по уголовному и административном делам. Оно на контроле у руководства ГУ МВД по региону, напомнил Горелых. Обычно срок содержания в ЦВСНП составляет до 30 дней. В исключительных случаях его могут продлить на 15 суток. ЧП случилось 29 декабря возле школы №56. По предварительным данным, Рашад и Камал в присутствии своей матери Ферганы и одноклассников ударили мальчика и избили девочку-сироту. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Лишь спустя несколько дней — когда о ситуации стали писать блогеры и СМИ — силовики завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Рашад и Камал поставлены на учет в ПДН. А в отношении их родителей возбуждено административное производство о ненадлежащем воспитании детей (наказание — предупреждение или штраф до 500 рублей). Фергана также может стать фигурантом уголовного дела. Известно, что она как минимум не мешала своим сыновьям бить одноклассницу. Исполняющий обязанности руководителя свердловоскго СУ СКР Анатолий Надбитов заявил, что внимание следователей направлено не только на непосредственных участников и свидетелей избиения. «Будет даваться правовая оценка, в том числе, действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики», — отметил Надбитов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция намерена поместить братьев Камала и Рашада А., избивших одноклассницу-сироту в Нижнем Тагиле, в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сотрудники полиции планируют выйти с предложением в судебные органы о помещении двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сказал полковник Горелых. По его словам, это произойдет, когда закончится разбирательство по уголовному и административном делам. Оно на контроле у руководства ГУ МВД по региону, напомнил Горелых. Обычно срок содержания в ЦВСНП составляет до 30 дней. В исключительных случаях его могут продлить на 15 суток. ЧП случилось 29 декабря возле школы №56. По предварительным данным, Рашад и Камал в присутствии своей матери Ферганы и одноклассников ударили мальчика и избили девочку-сироту. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Лишь спустя несколько дней — когда о ситуации стали писать блогеры и СМИ — силовики завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Рашад и Камал поставлены на учет в ПДН. А в отношении их родителей возбуждено административное производство о ненадлежащем воспитании детей (наказание — предупреждение или штраф до 500 рублей). Фергана также может стать фигурантом уголовного дела. Известно, что она как минимум не мешала своим сыновьям бить одноклассницу. Исполняющий обязанности руководителя свердловоскго СУ СКР Анатолий Надбитов заявил, что внимание следователей направлено не только на непосредственных участников и свидетелей избиения. «Будет даваться правовая оценка, в том числе, действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики», — отметил Надбитов.