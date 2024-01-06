The Times: ВМС Британии ищут контр-адмирала на сервисе по поиску работы

ВМС Британии ищут контр-адмирала по подлодкам Фото: Министерство обороны Великобритании

Командование Королевским военно-морским флотом Великобритании ищет замену контр-адмиралу на сервисе по поиску работы, что вызывает возмущение в среде профессиональных военных. Информация о вакансии размещена на сайте рекрутингового агентства.

«Объявление о вакансии на должность от ВМС, появившаяся на LinkedIn (заблокирована на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей — прим. URA.RU) в декабре, вызвала недоумение среди военного сообщества: один бывший военный назвал ее крайне позорной», — пишет в своем материале английская The Times . Предполагается, что новый кадр должен заменить нынешнего контр-адмирала Королевского флота Саймона Асквита. Главные задачи, заведующего по подводным лодкам — элитные спецоперации и ядерное оружие на борту.

Как поясняет Times, в настоящее время в Великобритании нет подходящей кандидатуры, соответствующей и желанию, и требованиям. Поиск ведется по отставным военным. На данный момент вакансия еще не закрыта.

Военно-морские силы Великобритании признаны внутри страны самыми отстающими по набору персонала на корабли, об этом рассказывал телеканал 360. Из-за проблем с персоналом, там планируют списать два корабля Argyll и Westminster.