The Times: ВМС Британии ищут контр-адмирала на сервисе по поиску работы

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, корабль, подводная лодка, подлодка, субмарина,  stock
ВМС Британии ищут контр-адмирала по подлодкам Фото:

Командование Королевским военно-морским флотом Великобритании ищет замену контр-адмиралу на сервисе по поиску работы, что вызывает возмущение в среде профессиональных военных. Информация о вакансии размещена на сайте рекрутингового агентства.

«Объявление о вакансии на должность от ВМС, появившаяся на LinkedIn (заблокирована на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей — прим. URA.RU) в декабре, вызвала недоумение среди военного сообщества: один бывший военный назвал ее крайне позорной», — пишет в своем материале английская The Times. Предполагается, что новый кадр должен заменить нынешнего контр-адмирала Королевского флота Саймона Асквита. Главные задачи, заведующего по подводным лодкам — элитные спецоперации и ядерное оружие на борту.

Как поясняет Times, в настоящее время в Великобритании нет подходящей кандидатуры, соответствующей и желанию, и требованиям. Поиск ведется по отставным военным. На данный момент вакансия еще не закрыта.

Военно-морские силы Великобритании признаны внутри страны самыми отстающими по набору персонала на корабли, об этом рассказывал телеканал 360. Из-за проблем с персоналом, там планируют списать два корабля Argyll и Westminster.

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Командование Королевским военно-морским флотом Великобритании ищет замену контр-адмиралу на сервисе по поиску работы, что вызывает возмущение в среде профессиональных военных. Информация о вакансии размещена на сайте рекрутингового агентства. «Объявление о вакансии на должность от ВМС, появившаяся на LinkedIn (заблокирована на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей — прим. URA.RU) в декабре, вызвала недоумение среди военного сообщества: один бывший военный назвал ее крайне позорной», — пишет в своем материале английская The Times. Предполагается, что новый кадр должен заменить нынешнего контр-адмирала Королевского флота Саймона Асквита. Главные задачи, заведующего по подводным лодкам — элитные спецоперации и ядерное оружие на борту. Как поясняет Times, в настоящее время в Великобритании нет подходящей кандидатуры, соответствующей и желанию, и требованиям. Поиск ведется по отставным военным. На данный момент вакансия еще не закрыта. Военно-морские силы Великобритании признаны внутри страны самыми отстающими по набору персонала на корабли, об этом рассказывал телеканал 360. Из-за проблем с персоналом, там планируют списать два корабля Argyll и Westminster.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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