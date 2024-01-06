У пассажирского самолета вылетел иллюминатор над Портлендом. Фото, видео

CNN: в Портленде самолет экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора
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Клипарт. Сургут, хмао, югра, иллюминатор, болота
Самолет успешно приземлился после того, как у него отвалился иллюминатор Фото:

В Портленде самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку, так как у судна в полете вылетел иллюминатор. Об этом сообщили на телеканале CNN.

«Рейс авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в пятницу вечером в Портленде, штат Орегон, после того как в полете вылетел иллюминатор», — передает телеканал. В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолет благополучно приземлился. На борту были 171 человек и шесть членов экипажа.

Похожий случай произошел в 2022 году, когда у самолета Beechcraft оторвалась дверь. Уточняется, что инцидент произошел через 10 минут после вылета судна из Чили.

Фото:

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В Портленде самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку, так как у судна в полете вылетел иллюминатор. Об этом сообщили на телеканале CNN. «Рейс авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в пятницу вечером в Портленде, штат Орегон, после того как в полете вылетел иллюминатор», — передает телеканал. В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолет благополучно приземлился. На борту были 171 человек и шесть членов экипажа. Похожий случай произошел в 2022 году, когда у самолета Beechcraft оторвалась дверь. Уточняется, что инцидент произошел через 10 минут после вылета судна из Чили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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