У пассажирского самолета вылетел иллюминатор над Портлендом. Фото, видео

CNN: в Портленде самолет экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора

06 января 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Самолет успешно приземлился после того, как у него отвалился иллюминатор Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Портленде самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку, так как у судна в полете вылетел иллюминатор. Об этом сообщили на телеканале CNN. «Рейс авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в пятницу вечером в Портленде, штат Орегон, после того как в полете вылетел иллюминатор», — передает телеканал. В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолет благополучно приземлился. На борту были 171 человек и шесть членов экипажа. Похожий случай произошел в 2022 году, когда у самолета Beechcraft оторвалась дверь. Уточняется, что инцидент произошел через 10 минут после вылета судна из Чили. Фото: telegram-канал РИА Новости https://t.me/rian_ru/226986

В Портленде самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку, так как у судна в полете вылетел иллюминатор. Об этом сообщили на телеканале CNN. «Рейс авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в пятницу вечером в Портленде, штат Орегон, после того как в полете вылетел иллюминатор», — передает телеканал. В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолет благополучно приземлился. На борту были 171 человек и шесть членов экипажа. Похожий случай произошел в 2022 году, когда у самолета Beechcraft оторвалась дверь. Уточняется, что инцидент произошел через 10 минут после вылета судна из Чили.