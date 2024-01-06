В Портленде самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку, так как у судна в полете вылетел иллюминатор. Об этом сообщили на телеканале CNN.
«Рейс авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в пятницу вечером в Портленде, штат Орегон, после того как в полете вылетел иллюминатор», — передает телеканал. В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолет благополучно приземлился. На борту были 171 человек и шесть членов экипажа.
Похожий случай произошел в 2022 году, когда у самолета Beechcraft оторвалась дверь. Уточняется, что инцидент произошел через 10 минут после вылета судна из Чили.
В Портленде самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку, так как у судна в полете вылетел иллюминатор. Об этом сообщили на телеканале CNN. «Рейс авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в пятницу вечером в Портленде, штат Орегон, после того как в полете вылетел иллюминатор», — передает телеканал. В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолет благополучно приземлился. На борту были 171 человек и шесть членов экипажа. Похожий случай произошел в 2022 году, когда у самолета Beechcraft оторвалась дверь. Уточняется, что инцидент произошел через 10 минут после вылета судна из Чили.