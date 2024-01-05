05 января 2024
04 января 2024

ДСС отменил Новогоднюю программу в Нижневартовске из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, зима, иней на деревьях, мороз, снежинки, зима в городе
Новогодняя программа «Снежные сказки» в Нижневартовске отменена Фото:

Из-за низкой температуры Новогодняя спортивная программа «Снежные сказки» отменена. Об этом сообщила Дирекция спортивных сооружений Нижневартовска (ХМАО).

«Важно! В связи с низкой температурой воздуха, проведение Новогодней спортивной программы „Снежные сказки“ отменяется», — говорится в telegram-канале ведомства.

Программа отменена на площадках «Роллердром» и улица Ленина, 46. Катки в это время также работать не будут.

Департамент здравоохранения ХМАО назвал 10 главных правил безопасности при катании со снежных горок. Специалисты советуют не кататься, стоя на ногах или на корточках, нельзя съезжать спиной или головой вперед на животе.

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Из-за низкой температуры Новогодняя спортивная программа «Снежные сказки» отменена. Об этом сообщила Дирекция спортивных сооружений Нижневартовска (ХМАО). «Важно! В связи с низкой температурой воздуха, проведение Новогодней спортивной программы „Снежные сказки“ отменяется», — говорится в telegram-канале ведомства. Программа отменена на площадках «Роллердром» и улица Ленина, 46. Катки в это время также работать не будут. Департамент здравоохранения ХМАО назвал 10 главных правил безопасности при катании со снежных горок. Специалисты советуют не кататься, стоя на ногах или на корточках, нельзя съезжать спиной или головой вперед на животе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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