Общество ДСС отменил Новогоднюю программу в Нижневартовске из-за морозов 06 января 2024 в 11:04 Размер текста - 17 + Новогодняя программа «Снежные сказки» в Нижневартовске отменена Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из-за низкой температуры Новогодняя спортивная программа «Снежные сказки» отменена. Об этом сообщила Дирекция спортивных сооружений Нижневартовска (ХМАО). «Важно! В связи с низкой температурой воздуха, проведение Новогодней спортивной программы „Снежные сказки“ отменяется», — говорится в telegram-канале ведомства. Программа отменена на площадках «Роллердром» и улица Ленина, 46. Катки в это время также работать не будут. Департамент здравоохранения ХМАО назвал 10 главных правил безопасности при катании со снежных горок. Специалисты советуют не кататься, стоя на ногах или на корточках, нельзя съезжать спиной или головой вперед на животе. Из-за низкой температуры Новогодняя спортивная программа «Снежные сказки» отменена. Об этом сообщила Дирекция спортивных сооружений Нижневартовска (ХМАО). «Важно! В связи с низкой температурой воздуха, проведение Новогодней спортивной программы „Снежные сказки“ отменяется», — говорится в telegram-канале ведомства. Программа отменена на площадках «Роллердром» и улица Ленина, 46. Катки в это время также работать не будут. Департамент здравоохранения ХМАО назвал 10 главных правил безопасности при катании со снежных горок. Специалисты советуют не кататься, стоя на ногах или на корточках, нельзя съезжать спиной или головой вперед на животе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям