05 января 2024
04 января 2024

Спасатели предупредили челябинцев о надвигающейся метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, пешеходный переход, пешеход, буран, метель, погода, непогода, городской пейзаж, снегопад, климат, знак перехода
В Челябинской области резко изменится погода Фото:

В Челябинской области 7 января ожидается сильный снег и метель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«От Челябинского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 7 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, в южных районах сильный, метели, снежные заносы», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода. В северных районах области прогнозируется низкая температура воздуха. В ночь на 7 января похолодает до -30 градусов.

Синоптики регионального гидрометеоцентра накануне предупредили о похолодании до —27 градусов в ночь с 6 на 7 января. Днем 7 января потеплеет до -20 градусов. Ожидается переменная облачность, утром местами туманы, ветер 1-6 метров в секунду.

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В Челябинской области 7 января ожидается сильный снег и метель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «От Челябинского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 7 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, в южных районах сильный, метели, снежные заносы», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода. В северных районах области прогнозируется низкая температура воздуха. В ночь на 7 января похолодает до -30 градусов. Синоптики регионального гидрометеоцентра накануне предупредили о похолодании до —27 градусов в ночь с 6 на 7 января. Днем 7 января потеплеет до -20 градусов. Ожидается переменная облачность, утром местами туманы, ветер 1-6 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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