Спасатели предупредили челябинцев о надвигающейся метели

В Челябинской области 7 января ожидается сильный снег и метель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«От Челябинского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 7 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, в южных районах сильный, метели, снежные заносы», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода. В северных районах области прогнозируется низкая температура воздуха. В ночь на 7 января похолодает до -30 градусов.
Синоптики регионального гидрометеоцентра накануне предупредили о похолодании до —27 градусов в ночь с 6 на 7 января. Днем 7 января потеплеет до -20 градусов. Ожидается переменная облачность, утром местами туманы, ветер 1-6 метров в секунду.
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