Бастрыкин требует доложить о вечеринке в Челябинске, где парня ошпарили кипятком

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту получения молодым человеком ожогов на вечеринке в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту получения термических ожогов жителем Челябинской области. В региональном управлении проводится проверка по статье 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“)», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.
Пострадавший был одним из гостей на новогодней вечеринке у своей знакомой. Девушка облила молодого человека кипятком в отместку за дымовую шашку, которую бросили ей на кухню. Парень получил ожоги тела второй степени. Писать заявление в полицию на девушку он отказался со словами «бог накажет».
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.