05 января 2024

Бастрыкин требует доложить о вечеринке в Челябинске, где парня ошпарили кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин заинтересовался челябинкой, ошпарившей кипятком гостя на вечеринке Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту получения молодым человеком ожогов на вечеринке в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту получения термических ожогов жителем Челябинской области. В региональном управлении проводится проверка по статье 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“)», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

Пострадавший был одним из гостей на новогодней вечеринке у своей знакомой. Девушка облила молодого человека кипятком в отместку за дымовую шашку, которую бросили ей на кухню. Парень получил ожоги тела второй степени. Писать заявление в полицию на девушку он отказался со словами «бог накажет».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту получения молодым человеком ожогов на вечеринке в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту получения термических ожогов жителем Челябинской области. В региональном управлении проводится проверка по статье 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“)», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Пострадавший был одним из гостей на новогодней вечеринке у своей знакомой. Девушка облила молодого человека кипятком в отместку за дымовую шашку, которую бросили ей на кухню. Парень получил ожоги тела второй степени. Писать заявление в полицию на девушку он отказался со словами «бог накажет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...