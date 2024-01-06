06 января 2024

Телеканал 360: к внуку Хрущева приехали спасатели в Москве

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К квартире внука Хрущева прибыли экстренные службы, заявил источник Фото:

В Москве внуку бывшего генсека СССР Никиты Хрущева стало плохо. Из-за этого ему потребовалась помощь спасателей, сообщил источник.

«Внуку Никиты Хрущева потребовалась помощь спасателей. В оперативные службы столицы обратился знакомый, сообщив, что не смог с ним связаться. Это вызвало опасения у мужчины», — передает слова источника телеканал 360. Уточняется, что мужчине стало плохо.

Когда спасатели прибыли к месту назначения, дверь им никто не открыл. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Москве внуку бывшего генсека СССР Никиты Хрущева стало плохо. Из-за этого ему потребовалась помощь спасателей, сообщил источник. «Внуку Никиты Хрущева потребовалась помощь спасателей. В оперативные службы столицы обратился знакомый, сообщив, что не смог с ним связаться. Это вызвало опасения у мужчины», — передает слова источника телеканал 360. Уточняется, что мужчине стало плохо. Когда спасатели прибыли к месту назначения, дверь им никто не открыл. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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