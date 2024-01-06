Телеканал 360: к внуку Хрущева приехали спасатели в Москве

К квартире внука Хрущева прибыли экстренные службы, заявил источник
В Москве внуку бывшего генсека СССР Никиты Хрущева стало плохо. Из-за этого ему потребовалась помощь спасателей, сообщил источник.
«Внуку Никиты Хрущева потребовалась помощь спасателей. В оперативные службы столицы обратился знакомый, сообщив, что не смог с ним связаться. Это вызвало опасения у мужчины», — передает слова источника телеканал 360. Уточняется, что мужчине стало плохо.
Когда спасатели прибыли к месту назначения, дверь им никто не открыл. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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