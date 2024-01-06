В ГИБДД отчитали свердловских дорожников за плохую уборку снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция напомнила о необходимости уборки дорожного полотна
Госавтоинспекция напомнила о необходимости уборки дорожного полотна Фото:

Управление ГИБДД по Свердловской области может ограничить движение в Екатеринбурге и городах региона из-за некачественной уборки снега. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды областного ведомства.

«Дорожные службы не справляются с возложенными на них задачами, в связи с чем участникам дорожного движения приходится передвигаться по дорогам в стрессовом состоянии, испытывая трудности, попадать в аварийные ситуации. Госавтоинспекция предупреждает собственников дорог, что в случае непринятия своевременных мер по ликвидации последствий прошедшего снегопада будут приняты меры по ограничению движения транспорта в Екатеринбурге, а также в других городах области», — отметили в управлении.

За последний месяц погода трижды испытывала чиновников — сначала в Екатеринбург пришли 30-градусные морозы, а затем аномальное потепление, из-за чего на улицах образовалось снежное месиво. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Тогда выпало почти 20 миллиметров осадков водного столба. Позже руководителям районов города поставили задачу усилить уборку города от снега. Вся информация о снегопаде и его последствиях — в сюжете URA.RU.

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Управление ГИБДД по Свердловской области может ограничить движение в Екатеринбурге и городах региона из-за некачественной уборки снега. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды областного ведомства. «Дорожные службы не справляются с возложенными на них задачами, в связи с чем участникам дорожного движения приходится передвигаться по дорогам в стрессовом состоянии, испытывая трудности, попадать в аварийные ситуации. Госавтоинспекция предупреждает собственников дорог, что в случае непринятия своевременных мер по ликвидации последствий прошедшего снегопада будут приняты меры по ограничению движения транспорта в Екатеринбурге, а также в других городах области», — отметили в управлении. За последний месяц погода трижды испытывала чиновников — сначала в Екатеринбург пришли 30-градусные морозы, а затем аномальное потепление, из-за чего на улицах образовалось снежное месиво. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Тогда выпало почти 20 миллиметров осадков водного столба. Позже руководителям районов города поставили задачу усилить уборку города от снега. Вся информация о снегопаде и его последствиях — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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