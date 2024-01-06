В ГИБДД отчитали свердловских дорожников за плохую уборку снега

06 января 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция напомнила о необходимости уборки дорожного полотна Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Управление ГИБДД по Свердловской области может ограничить движение в Екатеринбурге и городах региона из-за некачественной уборки снега. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды областного ведомства. «Дорожные службы не справляются с возложенными на них задачами, в связи с чем участникам дорожного движения приходится передвигаться по дорогам в стрессовом состоянии, испытывая трудности, попадать в аварийные ситуации. Госавтоинспекция предупреждает собственников дорог, что в случае непринятия своевременных мер по ликвидации последствий прошедшего снегопада будут приняты меры по ограничению движения транспорта в Екатеринбурге, а также в других городах области», — отметили в управлении. За последний месяц погода трижды испытывала чиновников — сначала в Екатеринбург пришли 30-градусные морозы, а затем аномальное потепление, из-за чего на улицах образовалось снежное месиво. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Тогда выпало почти 20 миллиметров осадков водного столба. Позже руководителям районов города поставили задачу усилить уборку города от снега. Вся информация о снегопаде и его последствиях — в сюжете URA.RU.

Управление ГИБДД по Свердловской области может ограничить движение в Екатеринбурге и городах региона из-за некачественной уборки снега. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды областного ведомства. «Дорожные службы не справляются с возложенными на них задачами, в связи с чем участникам дорожного движения приходится передвигаться по дорогам в стрессовом состоянии, испытывая трудности, попадать в аварийные ситуации. Госавтоинспекция предупреждает собственников дорог, что в случае непринятия своевременных мер по ликвидации последствий прошедшего снегопада будут приняты меры по ограничению движения транспорта в Екатеринбурге, а также в других городах области», — отметили в управлении. За последний месяц погода трижды испытывала чиновников — сначала в Екатеринбург пришли 30-градусные морозы, а затем аномальное потепление, из-за чего на улицах образовалось снежное месиво. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Тогда выпало почти 20 миллиметров осадков водного столба. Позже руководителям районов города поставили задачу усилить уборку города от снега. Вся информация о снегопаде и его последствиях — в сюжете URA.RU.