Жители Златоуста перекрыли пути трамвая с вилами в руках

06 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Расчистить пути для трамваев жители помешали из опасений, что снег заметет их дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Златоуста (Челябинская область) перекрыли пути с вилами в руках. Как стало известно URA.RU, инцидент произошел в ночь на 1 декабря, когда путейцы в районе железнодорожного вокзала занимались очисткой рельсов от снега. «Сотрудники пытались чистить пути от снега. На одном из участков в районе железнодорожного вокзала дорогу преградили жители с вилами в руках. Опасались, что снег с линии прямиком угодит на их дома, которые засыплет», — сообщили URA.RU сотрудники МУП «Автохозяйство». Движение в районе временно встало 30 ноября из-за залпового снегопада, обрушившегося на город. За два дня выпала месячная норма осадков. Работать путейцам помешали жители сразу нескольких домов малоэтажной застройки, чья недвижимость расположена с двух сторон от трамвайных путей. Трамвайной спецтехнике пришлось сдавать назад. Так трамвай и уехал. «При начале работ местные жители выразили недовольство. Люди были обеспокоены тем, что после прохода грейдера снежные массы окажутся на придомовой территории. Жителям участка, где после уборки образовались снежные заносы, будет оказана помощь в расчистке. Подрядчик приступает к этой работе вечером 6 декабря», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии. Убедить горожан власти смогли с результате диалога с участием представителей теротдела и председателя КТОС. Сложности с уборкой возникли не только на улице Аносова в районе железнодорожного вокзала, но и в металлургическом районе. При этом власти отметили, что там справиться со стихией оказалось проще. Затруднения сотрудники «Автохозяйства» объяснили нехваткой рабочих рук. В то же время в районах машзавода и проспекта Гагарина, сказали в мэрии, движение восстановили достаточно быстро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Златоуста (Челябинская область) перекрыли пути с вилами в руках. Как стало известно URA.RU, инцидент произошел в ночь на 1 декабря, когда путейцы в районе железнодорожного вокзала занимались очисткой рельсов от снега. «Сотрудники пытались чистить пути от снега. На одном из участков в районе железнодорожного вокзала дорогу преградили жители с вилами в руках. Опасались, что снег с линии прямиком угодит на их дома, которые засыплет», — сообщили URA.RU сотрудники МУП «Автохозяйство». Движение в районе временно встало 30 ноября из-за залпового снегопада, обрушившегося на город. За два дня выпала месячная норма осадков. Работать путейцам помешали жители сразу нескольких домов малоэтажной застройки, чья недвижимость расположена с двух сторон от трамвайных путей. Трамвайной спецтехнике пришлось сдавать назад. Так трамвай и уехал. «При начале работ местные жители выразили недовольство. Люди были обеспокоены тем, что после прохода грейдера снежные массы окажутся на придомовой территории. Жителям участка, где после уборки образовались снежные заносы, будет оказана помощь в расчистке. Подрядчик приступает к этой работе вечером 6 декабря», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии. Убедить горожан власти смогли с результате диалога с участием представителей теротдела и председателя КТОС. Сложности с уборкой возникли не только на улице Аносова в районе железнодорожного вокзала, но и в металлургическом районе. При этом власти отметили, что там справиться со стихией оказалось проще. Затруднения сотрудники «Автохозяйства» объяснили нехваткой рабочих рук. В то же время в районах машзавода и проспекта Гагарина, сказали в мэрии, движение восстановили достаточно быстро.