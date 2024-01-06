06 января 2024

В Британии предупредили США о новой войне в 2024 году

The Times: Тайвань может стать новым полем битвы в 2024 году
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Вооруженные силы Великобритании. stock, вертолет, десант, военные, нато, наемник,  stock
Тайвань зависит от поддержки президента США Джо Байдена Фото:

В 2024 году может начаться война между Китаем и поддерживаемым США Тайванем. Об этом пишет журналист британского издания The Times Роджер Бойс.

«Еще одна большая война в 2024 году проверит Запад на прочность. <…> В этом году Тайвань может стать новым полем битвы. <…> Армия США потратила десятилетия на подготовку к войне в Афганистане и Ираке. Теперь ей необходимо оттачивать новые навыки, так как планы главы КНР Си Цзиньпина непредсказуемы», — говорится в материале.

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Автор статьи отметил, что президент США Джо Байден неоднократно настаивал на том, что американцы встанут на защиту Тайваня в случае нападения, хотя у них нет формального обязательства это делать. Однако он до последнего будет призывать страну к сдержанности, так как США уже измотаны военными конфликтами на Украине и Ближнем Востоке.

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В 2024 году может начаться война между Китаем и поддерживаемым США Тайванем. Об этом пишет журналист британского издания The Times Роджер Бойс. «Еще одна большая война в 2024 году проверит Запад на прочность. <…> В этом году Тайвань может стать новым полем битвы. <…> Армия США потратила десятилетия на подготовку к войне в Афганистане и Ираке. Теперь ей необходимо оттачивать новые навыки, так как планы главы КНР Си Цзиньпина непредсказуемы», — говорится в материале. Автор статьи отметил, что президент США Джо Байден неоднократно настаивал на том, что американцы встанут на защиту Тайваня в случае нападения, хотя у них нет формального обязательства это делать. Однако он до последнего будет призывать страну к сдержанности, так как США уже измотаны военными конфликтами на Украине и Ближнем Востоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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