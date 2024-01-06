В Британии предупредили США о новой войне в 2024 году

В 2024 году может начаться война между Китаем и поддерживаемым США Тайванем. Об этом пишет журналист британского издания The Times Роджер Бойс.
«Еще одна большая война в 2024 году проверит Запад на прочность. <…> В этом году Тайвань может стать новым полем битвы. <…> Армия США потратила десятилетия на подготовку к войне в Афганистане и Ираке. Теперь ей необходимо оттачивать новые навыки, так как планы главы КНР Си Цзиньпина непредсказуемы», — говорится
Автор статьи отметил, что президент США Джо Байден неоднократно настаивал на том, что американцы встанут на защиту Тайваня в случае нападения, хотя у них нет формального обязательства это делать. Однако он до последнего будет призывать страну к сдержанности, так как США уже измотаны военными конфликтами на Украине и Ближнем Востоке.
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