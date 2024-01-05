05 января 2024

Шумков рассказал, какой должна быть душа

Губернатор Шумков: душа должна быть чистой и не кривой
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
Познание должно приходить вовремя, заявил Вадим Шумков Фото:

Душа должна быть «чистой и не кривой», чтобы познание пришло вовремя. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Не нужно пыжиться и тщиться о том, чтобы произвести крутое впечатление на других. Но нужно посвятить свои старания тому, какой реальный след ты оставишь в этой жизни. Это познание приходит через душу, а чтобы оно пришло вовремя, нужно, чтобы душа была чистой и не кривой», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что при Шумкове будет создан совет по сохранению и укреплению духовных ценностей. В епархии уточнили, что он поможет следовать указу президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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Душа должна быть «чистой и не кривой», чтобы познание пришло вовремя. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Не нужно пыжиться и тщиться о том, чтобы произвести крутое впечатление на других. Но нужно посвятить свои старания тому, какой реальный след ты оставишь в этой жизни. Это познание приходит через душу, а чтобы оно пришло вовремя, нужно, чтобы душа была чистой и не кривой», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что при Шумкове будет создан совет по сохранению и укреплению духовных ценностей. В епархии уточнили, что он поможет следовать указу президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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