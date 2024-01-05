Шумков рассказал, какой должна быть душа

Душа должна быть «чистой и не кривой», чтобы познание пришло вовремя. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Не нужно пыжиться и тщиться о том, чтобы произвести крутое впечатление на других. Но нужно посвятить свои старания тому, какой реальный след ты оставишь в этой жизни. Это познание приходит через душу, а чтобы оно пришло вовремя, нужно, чтобы душа была чистой и не кривой», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что при Шумкове будет создан совет по сохранению и укреплению духовных ценностей. В епархии уточнили, что он поможет следовать указу президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
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