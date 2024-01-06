Зеленский нашел нужным присвоить российские активы

Киев должен получить замороженные российские активы и начать пользоваться ими уже в этом году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Я заставляю партнеров быстро работать над созданием надежной правовой базы. В этом году мы должны добиться ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины», — сообщил Зеленский. Свое заявление он опубликовал в соцсети X.
По словам украинского лидера, стоимость замороженных российских активов достигла 300 миллиардов долларов. Зеленский сообщил, что надеется на помощь Большой Семерки в вопросе получения российских средств.
Ранее сообщалось, что Италия, Евросоюз, ФРГ и Франция сомневаются в том, что нужно конфисковать активы РФ. По их мнению, сначала нужно оценить, законно ли данное действие. «Росконгресс» заявил, что риски конфискации замороженных активов России остаются низкими.
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