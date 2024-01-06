06 января 2024

Зеленский нашел нужным присвоить российские активы

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский сообщил, что надеется на помощь Большой Семерки Фото:

Киев должен получить замороженные российские активы и начать пользоваться ими уже в этом году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я заставляю партнеров быстро работать над созданием надежной правовой базы. В этом году мы должны добиться ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины», — сообщил Зеленский. Свое заявление он опубликовал в соцсети X.

По словам украинского лидера, стоимость замороженных российских активов достигла 300 миллиардов долларов. Зеленский сообщил, что надеется на помощь Большой Семерки в вопросе получения российских средств.

Ранее сообщалось, что Италия, Евросоюз, ФРГ и Франция сомневаются в том, что нужно конфисковать активы РФ. По их мнению, сначала нужно оценить, законно ли данное действие. «Росконгресс» заявил, что риски конфискации замороженных активов России остаются низкими.

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Киев должен получить замороженные российские активы и начать пользоваться ими уже в этом году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Я заставляю партнеров быстро работать над созданием надежной правовой базы. В этом году мы должны добиться ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины», — сообщил Зеленский. Свое заявление он опубликовал в соцсети X. По словам украинского лидера, стоимость замороженных российских активов достигла 300 миллиардов долларов. Зеленский сообщил, что надеется на помощь Большой Семерки в вопросе получения российских средств. Ранее сообщалось, что Италия, Евросоюз, ФРГ и Франция сомневаются в том, что нужно конфисковать активы РФ. По их мнению, сначала нужно оценить, законно ли данное действие. «Росконгресс» заявил, что риски конфискации замороженных активов России остаются низкими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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