Евросоюз не поддержал идею США конфисковать активы РФ на 300 млрд долларов

FT: в ЕС сомневаются в законности изъятия замороженных активов России

28 декабря 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Некоторые страны не поддержали конфискацию у РФ активов на 300 млрд долларов, передает FT Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Италия, Евросоюз, ФРГ и Франция сомневаются в том, что нужно конфисковать активы России. Их сумма составляет 300 млрд долларов. По мнению стран, сначала нужно оценить, законно ли данное действие. Об этом сообщает Financial Times. «США предложили рабочим группам G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов», — передает газета . Это хотят сделать, потому что союзники спешат согласовать план ко второй годовщине боевых действий на Украине. Отмечается, что при этом ФРГ, ЕС, Италия и Франция заявили о необходимости тщательной оценки законности конфискации активов. Как пишет газета, на Западе изучаются несколько вариантов развития данной меры. В частности, нужно ли напрямую конфисковать и расходовать активы России до использования доходов от замороженных активов страны. Или использовать их как залог для кредитов. Кроме того, в Евросоюзе подчеркнули, что этих денег будет недостаточно для покрытия нужд Киева в восстановлении. А также их будет трудно заполучить. Ранее «Росконгресс» оценил риски конфискации замороженных активов РФ. Они остаются низкими на фоне создания соответствующей законодательной базы. Аналитики в докладе подчеркнули, что Вашингтон регулярно пользуются замороженными счетами кубинских компаний. С помощью них страна выплачивает различные компенсации. Правительству США не дают покоя замороженные активы России. Официальные лица давно хотят забрать их и направить на помощь Киеву. Но это может привести к глобальному краху, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Италия, Евросоюз, ФРГ и Франция сомневаются в том, что нужно конфисковать активы России. Их сумма составляет 300 млрд долларов. По мнению стран, сначала нужно оценить, законно ли данное действие. Об этом сообщает Financial Times. «США предложили рабочим группам G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов», — передает газета. Это хотят сделать, потому что союзники спешат согласовать план ко второй годовщине боевых действий на Украине. Отмечается, что при этом ФРГ, ЕС, Италия и Франция заявили о необходимости тщательной оценки законности конфискации активов. Как пишет газета, на Западе изучаются несколько вариантов развития данной меры. В частности, нужно ли напрямую конфисковать и расходовать активы России до использования доходов от замороженных активов страны. Или использовать их как залог для кредитов. Кроме того, в Евросоюзе подчеркнули, что этих денег будет недостаточно для покрытия нужд Киева в восстановлении. А также их будет трудно заполучить. Ранее «Росконгресс» оценил риски конфискации замороженных активов РФ. Они остаются низкими на фоне создания соответствующей законодательной базы. Аналитики в докладе подчеркнули, что Вашингтон регулярно пользуются замороженными счетами кубинских компаний. С помощью них страна выплачивает различные компенсации. Правительству США не дают покоя замороженные активы России. Официальные лица давно хотят забрать их и направить на помощь Киеву. Но это может привести к глобальному краху, передает телеканал 360.