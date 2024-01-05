Пермский фармацевт Годовалов подал в суд иск о самобанкротстве

Пермский фармацевт Андрей Годовалов подал в суд иск о самобанкротстве. Рассмотрение заявления назначено на 12 февраля 2024 года, пишет «Коммерсант Прикамье».
«Иск о самобанкротстве пермского фармацевта будет рассмотрен 12 февраля 2024 года. Заявитель добровольно признает за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Также в дело о его банкротстве вступил Сбербанк, и обоснованность его требований будет устанавливаться судом после заявления Годовалова», — пишет издание.
Ранее в Пермском крае суд арестовал имущество фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. У Годовалова арестованы два земельных участка, двухэтажное здание, жилое помещение и внедорожник Land Rover. У Шаврина — гостевой дом в Полазне.
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