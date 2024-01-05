Губернатор ЯНАО пригласил верующих в самый большой собор в Заполярье

Артюхов пригласил жителей Салехарда отпраздновать Рождество в Кафедральном Преображенском соборе
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил всех верующих жителей Салехарда встретить вместе с ним Рождество в Кафедральном Преображенском соборе. Божественная литургия начнется 7 января в 8:30.
«В этом году светлый праздник вместе с жителями Салехарда впервые будем встречать в нашем главном храме — Кафедральном Преображенском соборе. Божественная литургия начнется завтра в 8:30», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Празднество этом соборе пройдет впервые. Губернатор поздравил всех православных верующих с праздником.
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