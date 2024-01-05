05 января 2024

Губернатор ЯНАО пригласил верующих в самый большой собор в Заполярье

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов пригласил жителей Салехарда отпраздновать Рождество в Кафедральном Преображенском соборе Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил всех верующих жителей Салехарда встретить вместе с ним Рождество в Кафедральном Преображенском соборе. Божественная литургия начнется 7 января в 8:30.

«В этом году светлый праздник вместе с жителями Салехарда впервые будем встречать в нашем главном храме — Кафедральном Преображенском соборе. Божественная литургия начнется завтра в 8:30», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Празднество этом соборе пройдет впервые. Губернатор поздравил всех православных верующих с праздником.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил всех верующих жителей Салехарда встретить вместе с ним Рождество в Кафедральном Преображенском соборе. Божественная литургия начнется 7 января в 8:30. «В этом году светлый праздник вместе с жителями Салехарда впервые будем встречать в нашем главном храме — Кафедральном Преображенском соборе. Божественная литургия начнется завтра в 8:30», — написал глава региона в своем telegram-канале. Празднество этом соборе пройдет впервые. Губернатор поздравил всех православных верующих с праздником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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