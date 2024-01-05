05 января 2024

Из Курганской области в Москву доставили более 3 тысяч подписей за Путина

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Служба по контракту. Курган, документ, подпись, контрактная служба, бумага, служба по контракту
Подписи поставили более трех тысяч человек Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Подписи жителей Курганской области, поставленные за кандидата в президенты РФ Владимира Путина, доставили в Москву. Их набралось более трех тысяч, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Подписи курганских избирателей сданы в Центральный избирательный штаб Владимира Путина. Их доставили в Москву доверенное лицо кандидата Елена Васильева и замсекретаря регионального отделения ЕР Родион Вяткин. Это первая очередь собранных подписей — их более трех тысяч», — сообщили в группе партии в соцсети «ВКонтакте».

Подпись за Путина поставил и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что благодаря действующему лидеру страны решаются ключевые проблемы региона и его населения.

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Подписи жителей Курганской области, поставленные за кандидата в президенты РФ Владимира Путина, доставили в Москву. Их набралось более трех тысяч, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». «Подписи курганских избирателей сданы в Центральный избирательный штаб Владимира Путина. Их доставили в Москву доверенное лицо кандидата Елена Васильева и замсекретаря регионального отделения ЕР Родион Вяткин. Это первая очередь собранных подписей — их более трех тысяч», — сообщили в группе партии в соцсети «ВКонтакте». Подпись за Путина поставил и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что благодаря действующему лидеру страны решаются ключевые проблемы региона и его населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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