Из Курганской области в Москву доставили более 3 тысяч подписей за Путина

Подписи жителей Курганской области, поставленные за кандидата в президенты РФ Владимира Путина, доставили в Москву. Их набралось более трех тысяч, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
«Подписи курганских избирателей сданы в Центральный избирательный штаб Владимира Путина. Их доставили в Москву доверенное лицо кандидата Елена Васильева и замсекретаря регионального отделения ЕР Родион Вяткин. Это первая очередь собранных подписей — их более трех тысяч», — сообщили в группе партии в соцсети «ВКонтакте».
Подпись за Путина поставил и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что благодаря действующему лидеру страны решаются ключевые проблемы региона и его населения.
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