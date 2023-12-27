Губернатор Шумков поставил подпись за выдвижение Путина

28 декабря 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков объяснил, почему поставил подпись за выдвижение Путина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава Курганской области Вадим Шумков поставил подпись за выдвижение Владимира Путина на выборы президента. Об этом губернатор написал на своей странице в telegram. «В ОНФ организовали сбор подписей за выдвижение Владимира Путина. Поставил свою подпись без сомнений и колебаний. Именно с участием Владимира Владимировича решаются все ключевые проблемы нашего региона и его населения. От модернизации больниц и школ до повышения заработных плат. От модернизации больниц и школ до повышения заработных плат», — написал Шумков. Сейчас идет период сбора подписей за кандидатов, которые являются самовыдвиженцами. В Кургане подписи собирают в торговых центрах и в отделении ОНФ. Путину для допуска до выборов нужно собрать минимум 300 тысяч подписей, а в каждом субъекте — не менее 7 500. Помимо Путина в выборах собираются участвовать депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, бывший депутат Госдумы, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и депутат Госдумы Владислав Даванков. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В Курганской области будут работать 799 постоянных участков и пять — в местах временного пребывания граждан. В ОНФ Шумков поставил подпись за выдвижение Путина фото из telegram-канала Шумкова

Глава Курганской области Вадим Шумков поставил подпись за выдвижение Владимира Путина на выборы президента. Об этом губернатор написал на своей странице в telegram. «В ОНФ организовали сбор подписей за выдвижение Владимира Путина. Поставил свою подпись без сомнений и колебаний. Именно с участием Владимира Владимировича решаются все ключевые проблемы нашего региона и его населения. От модернизации больниц и школ до повышения заработных плат. От модернизации больниц и школ до повышения заработных плат», — написал Шумков. Сейчас идет период сбора подписей за кандидатов, которые являются самовыдвиженцами. В Кургане подписи собирают в торговых центрах и в отделении ОНФ. Путину для допуска до выборов нужно собрать минимум 300 тысяч подписей, а в каждом субъекте — не менее 7 500. Помимо Путина в выборах собираются участвовать депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, бывший депутат Госдумы, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и депутат Госдумы Владислав Даванков. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В Курганской области будут работать 799 постоянных участков и пять — в местах временного пребывания граждан.