06 января 2024

Бастрыкин заинтересовался отсутствием тепла в Московской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи тепла в дома Московской области. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

«Следователи проверяют все факты ограничений подачи энергоресурсов в населенных пунктах Московской области <…> Ход и результаты проверок поставлены председателем Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным», — говорится в сообщении. Жители Московской области продолжают публиковать информацию об отсутствии тепла в домах.

Ранее сообщалось, что сотни жителей Чеховского округа в морозы остались без света и отопления. По словам местных чиновников, на территории муниципалитета разбиты пункты обогрева.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи тепла в дома Московской области. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону. «Следователи проверяют все факты ограничений подачи энергоресурсов в населенных пунктах Московской области <…> Ход и результаты проверок поставлены председателем Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным», — говорится в сообщении. Жители Московской области продолжают публиковать информацию об отсутствии тепла в домах. Ранее сообщалось, что сотни жителей Чеховского округа в морозы остались без света и отопления. По словам местных чиновников, на территории муниципалитета разбиты пункты обогрева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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