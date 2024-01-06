Бастрыкин заинтересовался отсутствием тепла в Московской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи тепла в дома Московской области. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.
«Следователи проверяют все факты ограничений подачи энергоресурсов в населенных пунктах Московской области <…> Ход и результаты проверок поставлены председателем Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным», — говорится в сообщении. Жители Московской области продолжают публиковать информацию об отсутствии тепла в домах.
Ранее сообщалось, что сотни жителей Чеховского округа в морозы остались без света и отопления. По словам местных чиновников, на территории муниципалитета разбиты пункты обогрева.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи тепла в дома Московской области. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону. «Следователи проверяют все факты ограничений подачи энергоресурсов в населенных пунктах Московской области <…> Ход и результаты проверок поставлены председателем Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным», — говорится в сообщении. Жители Московской области продолжают публиковать информацию об отсутствии тепла в домах. Ранее сообщалось, что сотни жителей Чеховского округа в морозы остались без света и отопления. По словам местных чиновников, на территории муниципалитета разбиты пункты обогрева.