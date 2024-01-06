«РВ»: боец Пригожина Бибер, которого убили под Бахмутом, «воскрес»

06 января 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер вышел на связь Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер оказался жив. Об этом сообщили российские военкоры. По их словам, он вышел на связь и сообщил, что продолжает участвовать в боевых действиях в зоне СВО. Telegram-каналы, близкие к погибшему бизнесмену Евгению Пригожину, 26 августа сообщали о гибели Бибера под Артемовском (Бахмутом). «Ставший знаменитым благодаря видео Пригожина боец, которого ранее объявили погибшим, вышел на связь», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он жив и продолжает участвовать в боевых действиях на фронте, сообщили военкоры. В мае 2023 года Пригожин опубликовал видео, где стоит на фоне разрушенного Артемовска с двумя бойцами ЧВК «Вагнер» и заявляет, что оставляет в помощь российской армии двух военных — Бибера и Долика. Telegram-каналы, близкие к Пригожину, сообщили, что боец «ЧВК Вагнер» Бибер 26 августа погиб в боях под Артемовском, передает «Национальная служба новостей».

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер оказался жив. Об этом сообщили российские военкоры. По их словам, он вышел на связь и сообщил, что продолжает участвовать в боевых действиях в зоне СВО. Telegram-каналы, близкие к погибшему бизнесмену Евгению Пригожину, 26 августа сообщали о гибели Бибера под Артемовском (Бахмутом). «Ставший знаменитым благодаря видео Пригожина боец, которого ранее объявили погибшим, вышел на связь», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он жив и продолжает участвовать в боевых действиях на фронте, сообщили военкоры. В мае 2023 года Пригожин опубликовал видео, где стоит на фоне разрушенного Артемовска с двумя бойцами ЧВК «Вагнер» и заявляет, что оставляет в помощь российской армии двух военных — Бибера и Долика. Telegram-каналы, близкие к Пригожину, сообщили, что боец «ЧВК Вагнер» Бибер 26 августа погиб в боях под Артемовском, передает «Национальная служба новостей».