06 января 2024

«РВ»: боец Пригожина Бибер, которого убили под Бахмутом, «воскрес»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, автомат калашникова, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Боец ЧВК «Вагнер» Бибер вышел на связь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер оказался жив. Об этом сообщили российские военкоры. По их словам, он вышел на связь и сообщил, что продолжает участвовать в боевых действиях в зоне СВО. Telegram-каналы, близкие к погибшему бизнесмену Евгению Пригожину, 26 августа сообщали о гибели Бибера под Артемовском (Бахмутом).

«Ставший знаменитым благодаря видео Пригожина боец, которого ранее объявили погибшим, вышел на связь», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он жив и продолжает участвовать в боевых действиях на фронте, сообщили военкоры.

В мае 2023 года Пригожин опубликовал видео, где стоит на фоне разрушенного Артемовска с двумя бойцами ЧВК «Вагнер» и заявляет, что оставляет в помощь российской армии двух военных — Бибера и Долика. Telegram-каналы, близкие к Пригожину, сообщили, что боец «ЧВК Вагнер» Бибер 26 августа погиб в боях под Артемовском, передает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер оказался жив. Об этом сообщили российские военкоры. По их словам, он вышел на связь и сообщил, что продолжает участвовать в боевых действиях в зоне СВО. Telegram-каналы, близкие к погибшему бизнесмену Евгению Пригожину, 26 августа сообщали о гибели Бибера под Артемовском (Бахмутом). «Ставший знаменитым благодаря видео Пригожина боец, которого ранее объявили погибшим, вышел на связь», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он жив и продолжает участвовать в боевых действиях на фронте, сообщили военкоры. В мае 2023 года Пригожин опубликовал видео, где стоит на фоне разрушенного Артемовска с двумя бойцами ЧВК «Вагнер» и заявляет, что оставляет в помощь российской армии двух военных — Бибера и Долика. Telegram-каналы, близкие к Пригожину, сообщили, что боец «ЧВК Вагнер» Бибер 26 августа погиб в боях под Артемовском, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...