Уральского рэпера Vacio, участвовавшего в вечеринке Ивлеевой, опять арестовали

06 января 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Vacio — единственный участник «голой» вечеринки, который после нее оказался под стражей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Рэпер Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга), который ранее провел 15 суток под стражей после «голой» вечеринки у блогерши Анастасии Ивлеевой, получил еще один административный арест за мелкое хулиганство. Решение 6 января вынес Лефортовский районный суд Москвы. «Суд постановил признать Николая Васильева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство; действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка). Суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток», — сказано в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москва». В центре Москвы 20 декабря 2023 года состоялась вечеринка, организованная Ивлеевой. Дресс-код на мероприятии был неординарным: он предполагал минимум одежды на гостях. В числе приглашенных было множество известных личностей. Рэпер Vacio пришел на вечеринку в одном носке на половом органе. После этого его арестовали на 15 суток. Звездный адвокат Сергей Жорин заявлял, что давление, которое оказывается на Ивлееву, несоразмерно ее поступку. Из блогерши, по его словам, сделали козла отпущения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рэпер Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга), который ранее провел 15 суток под стражей после «голой» вечеринки у блогерши Анастасии Ивлеевой, получил еще один административный арест за мелкое хулиганство. Решение 6 января вынес Лефортовский районный суд Москвы. «Суд постановил признать Николая Васильева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство; действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка). Суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток», — сказано в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москва». В центре Москвы 20 декабря 2023 года состоялась вечеринка, организованная Ивлеевой. Дресс-код на мероприятии был неординарным: он предполагал минимум одежды на гостях. В числе приглашенных было множество известных личностей. Рэпер Vacio пришел на вечеринку в одном носке на половом органе. После этого его арестовали на 15 суток. Звездный адвокат Сергей Жорин заявлял, что давление, которое оказывается на Ивлееву, несоразмерно ее поступку. Из блогерши, по его словам, сделали козла отпущения.