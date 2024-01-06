США распорядились немедленно проверить самолеты Boeing 737 MAX 9

В связи с разгерметизацией во время вылета иллюминатора на одном из рейсов эксплуатация некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 будет приостановлена. Об этом заявил администратор Федерального управления гражданской авиации (FAA) США Майкл Уитакер.
«FAA требует провести немедленные проверки некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, прежде чем они смогут вернуться к полетам. <…> Мы помогаем Национальному совету по безопасности на транспорте с расследованием инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines», — комментирует распоряжение о проверке Майкл Уитакер, которое опубликовано на
В документе указано, что проверка коснется 171 самолета. Как считают специалисты FAA, на осмотр и оценку одного самолета уйдет от четырех до восьми часов.
Во время полета самолета Boeing 737 MAX 9 вылетел иллюминатор. Экипажу пришлось экстренно сажать судно в аэропорту вылета, так как проблема появилась в первые 20 минут полета. Инцидент произошел в пятницу 5 января в Портленде США.
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