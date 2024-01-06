06 января 2024

США распорядились немедленно проверить самолеты Boeing 737 MAX 9

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажир, проход, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, пассажирское место, место в самолете
После инцидента с вылетом иллюминатора США проверят самолеты Фото:

В связи с разгерметизацией во время вылета иллюминатора на одном из рейсов эксплуатация некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 будет приостановлена. Об этом заявил администратор Федерального управления гражданской авиации (FAA) США Майкл Уитакер.

«FAA требует провести немедленные проверки некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, прежде чем они смогут вернуться к полетам. <…> Мы помогаем Национальному совету по безопасности на транспорте с расследованием инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines», — комментирует распоряжение о проверке Майкл Уитакер, которое опубликовано на сайте FAA.

В документе указано, что проверка коснется 171 самолета. Как считают специалисты FAA, на осмотр и оценку одного самолета уйдет от четырех до восьми часов.

Во время полета самолета Boeing 737 MAX 9 вылетел иллюминатор. Экипажу пришлось экстренно сажать судно в аэропорту вылета, так как проблема появилась в первые 20 минут полета. Инцидент произошел в пятницу 5 января в Портленде США.

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В связи с разгерметизацией во время вылета иллюминатора на одном из рейсов эксплуатация некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 будет приостановлена. Об этом заявил администратор Федерального управления гражданской авиации (FAA) США Майкл Уитакер. «FAA требует провести немедленные проверки некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, прежде чем они смогут вернуться к полетам. <…> Мы помогаем Национальному совету по безопасности на транспорте с расследованием инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines», — комментирует распоряжение о проверке Майкл Уитакер, которое опубликовано на сайте FAA. В документе указано, что проверка коснется 171 самолета. Как считают специалисты FAA, на осмотр и оценку одного самолета уйдет от четырех до восьми часов. Во время полета самолета Boeing 737 MAX 9 вылетел иллюминатор. Экипажу пришлось экстренно сажать судно в аэропорту вылета, так как проблема появилась в первые 20 минут полета. Инцидент произошел в пятницу 5 января в Портленде США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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