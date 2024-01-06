Путин послал сигнал чиновникам во время встречи с семьями, погибших на СВО

07 января 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

Путин назвал встречу с семьями погибших в СВО героев сигналом чиновникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин назвал свою встречу с семьями погибших в СВО сигналом чиновникам. Он встретит Рождество с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ (о необходимости поддержки семей военнослужащих — прим. URA.RU)» — сказал Путин во время встречи с семьями героев России. Путин встретит Рождество в Ново-Огарево с семьями погибших в ходе СВО военных, пишет RT. Он провел беседу с родственниками героев России и пригласил их на праздничный ужин.

Президент России Владимир Путин назвал свою встречу с семьями погибших в СВО сигналом чиновникам. Он встретит Рождество с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ (о необходимости поддержки семей военнослужащих — прим. URA.RU)» — сказал Путин во время встречи с семьями героев России. Путин встретит Рождество в Ново-Огарево с семьями погибших в ходе СВО военных, пишет RT. Он провел беседу с родственниками героев России и пригласил их на праздничный ужин.