06 января 2024

Путин послал сигнал чиновникам во время встречи с семьями, погибших на СВО

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин назвал встречу с семьями погибших в СВО героев сигналом чиновникам Фото:
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Президент России Владимир Путин назвал свою встречу с семьями погибших в СВО сигналом чиновникам. Он встретит Рождество с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

«Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ (о необходимости поддержки семей военнослужащих — прим. URA.RU)» — сказал Путин во время встречи с семьями героев России.

Путин встретит Рождество в Ново-Огарево с семьями погибших в ходе СВО военных, пишет RT. Он провел беседу с родственниками героев России и пригласил их на праздничный ужин.

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Президент России Владимир Путин назвал свою встречу с семьями погибших в СВО сигналом чиновникам. Он встретит Рождество с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. «Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ (о необходимости поддержки семей военнослужащих — прим. URA.RU)» — сказал Путин во время встречи с семьями героев России. Путин встретит Рождество в Ново-Огарево с семьями погибших в ходе СВО военных, пишет RT. Он провел беседу с родственниками героев России и пригласил их на праздничный ужин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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