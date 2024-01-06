Путин послал сигнал чиновникам во время встречи с семьями, погибших на СВО

Путин назвал встречу с семьями погибших в СВО героев сигналом чиновникам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин назвал свою встречу с семьями погибших в СВО сигналом чиновникам. Он встретит Рождество с родными героев в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
«Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ (о необходимости поддержки семей военнослужащих — прим. URA.RU)» — сказал Путин во время встречи с семьями героев России.
Путин встретит Рождество в Ново-Огарево с семьями погибших в ходе СВО военных, пишет RT. Он провел беседу с родственниками героев России и пригласил их на праздничный ужин.
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