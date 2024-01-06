06 января 2024

Politico: тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
Ллойд Остин попал в больницу в понедельник, 1 января Фото:

Пентагон три дня скрывал от Белого дома информацию о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга. В течение трех полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида», — пишет издание Politico со ссылкой на двух источников.

В публикации отмечается, что шеф Пентагона попал в больницу еще 1 января, в понедельник. Конгрессу же сообщили об этом только в пятницу, за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз, сказано в сообщении.

Такое известие стало шоком для высших должностных лиц, сказано в материале. В том числе и для советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В публикации отмечается, что все вышеперечисленные чиновники не знали о том, что шеф Пентагона страдает от осложнений, которые последовали за медицинской процедурой.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин госпитализирован. Причиной стали осложнения после запланированной медицинской процедуры. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер отметил, что министр быстро идет на поправку, поэтому у него в планах начать работать уже 6 января.

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Пентагон три дня скрывал от Белого дома информацию о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга. В течение трех полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида», — пишет издание Politico со ссылкой на двух источников. В публикации отмечается, что шеф Пентагона попал в больницу еще 1 января, в понедельник. Конгрессу же сообщили об этом только в пятницу, за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз, сказано в сообщении. Такое известие стало шоком для высших должностных лиц, сказано в материале. В том числе и для советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В публикации отмечается, что все вышеперечисленные чиновники не знали о том, что шеф Пентагона страдает от осложнений, которые последовали за медицинской процедурой. Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин госпитализирован. Причиной стали осложнения после запланированной медицинской процедуры. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер отметил, что министр быстро идет на поправку, поэтому у него в планах начать работать уже 6 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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