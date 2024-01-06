Глава Евросовета Мишель досрочно покинет свой пост

07 января 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Мишель планирует стать депутатом Европарламента Фото: Официальный сайт Европарламента Глава Евросовета Шарль Мишель планирует принять участие в выборах в Европарламент в июне 2024 года. Для этого политик досрочно покинет свой действующий пост, срок полномочий по которому истекает в конце года. «Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года. Должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому подам в отставку до 16 июля», — передают РИА Новости заявление Мишеля для бельгийских СМИ. Глава Евросовета добавил, что члены ЕС соберутся на саммит летом, чтобы выбрать ему преемника. Мишель заявил, что на новой должности планирует сделать Евросоюз более эффективным, благодаря его реформированию. Информация о намерении нынешнего главы Евросовета баллотироваться в Европейский парламент появилась в СМИ накануне, передает RT. О соответствующем решении должно быть объявлено 7 января во время съезда бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение». Мишель планирует возглавить ее список кандидатов на выборах.

Глава Евросовета Шарль Мишель планирует принять участие в выборах в Европарламент в июне 2024 года. Для этого политик досрочно покинет свой действующий пост, срок полномочий по которому истекает в конце года. «Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года. Должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому подам в отставку до 16 июля», — передают РИА Новости заявление Мишеля для бельгийских СМИ. Глава Евросовета добавил, что члены ЕС соберутся на саммит летом, чтобы выбрать ему преемника. Мишель заявил, что на новой должности планирует сделать Евросоюз более эффективным, благодаря его реформированию. Информация о намерении нынешнего главы Евросовета баллотироваться в Европейский парламент появилась в СМИ накануне, передает RT. О соответствующем решении должно быть объявлено 7 января во время съезда бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение». Мишель планирует возглавить ее список кандидатов на выборах.