Шеф Пентагона Остин попытался оправдаться за тайную госпитализацию

07 января 2024 в 05:28 Размер текста - 17 +

Шеф Пентагона Остин рассказал о состоянии здоровья Фото: Официальный сайт президента Украины Пентагону нужно было раньше сообщить общественности и СМИ о медицинских процедурах министра обороны США. Об этом заявил сам министр обороны США Ллойд Остин. «Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше», — говорится в распространенном для СМИ пресс-релизе Пентагона. В свое оправдание Остин заявил, что проходил медицинские процедуры и готов взять на себя ответственность за решение о раскрытии информации. Пентагон три дня скрывал от Белого дома информацию о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. В больницу министр обороны попал еще 1 января, в понедельник, при этом конгрессу об этом сообщили только в пятницу.

Пентагону нужно было раньше сообщить общественности и СМИ о медицинских процедурах министра обороны США. Об этом заявил сам министр обороны США Ллойд Остин. «Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше», — говорится в распространенном для СМИ пресс-релизе Пентагона. В свое оправдание Остин заявил, что проходил медицинские процедуры и готов взять на себя ответственность за решение о раскрытии информации. Пентагон три дня скрывал от Белого дома информацию о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. В больницу министр обороны попал еще 1 января, в понедельник, при этом конгрессу об этом сообщили только в пятницу.