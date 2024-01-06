06 января 2024

Шеф Пентагона Остин попытался оправдаться за тайную госпитализацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
Шеф Пентагона Остин рассказал о состоянии здоровья Фото:

Пентагону нужно было раньше сообщить общественности и СМИ о медицинских процедурах министра обороны США. Об этом заявил сам министр обороны США Ллойд Остин.

«Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше», — говорится в распространенном для СМИ пресс-релизе Пентагона. В свое оправдание Остин заявил, что проходил медицинские процедуры и готов взять на себя ответственность за решение о раскрытии информации.

Пентагон три дня скрывал от Белого дома информацию о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. В больницу министр обороны попал еще 1 января, в понедельник, при этом конгрессу об этом сообщили только в пятницу.

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Пентагону нужно было раньше сообщить общественности и СМИ о медицинских процедурах министра обороны США. Об этом заявил сам министр обороны США Ллойд Остин. «Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше», — говорится в распространенном для СМИ пресс-релизе Пентагона. В свое оправдание Остин заявил, что проходил медицинские процедуры и готов взять на себя ответственность за решение о раскрытии информации. Пентагон три дня скрывал от Белого дома информацию о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. В больницу министр обороны попал еще 1 января, в понедельник, при этом конгрессу об этом сообщили только в пятницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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