06 января 2024

В Свердловской области ребенок провалился под лед

© Служба новостей «URA.RU»
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мыс Стрелка. Пермь, лед, камское водохранилище, камское море зимой
Провалившегося под лед мальчика вытащил прохожий (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) мальчик шел через городской пруд и провалился под лед. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Вчера вечером краснотурьинец вместе с ребенком шли домой по льду городского пруда. В какой-то момент мальчик провалился в воду, а мужчина смог его вытащить и сразу же позвонил в 112», — пишет telegram-канал «Краснотурьинск LIVE».

Службы приехали, и тракторам минут 10-15 пришлось чистить дорогу до острова, рассказывают очевидцы. Только после этого МЧС пошли доставать мальчика и мужчину. Их отвезли в больницу. Отмечается, что у обоих было обморожение, но сейчас с ними все хорошо.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) мальчик шел через городской пруд и провалился под лед. Информация об этом появилась в соцсетях. «Вчера вечером краснотурьинец вместе с ребенком шли домой по льду городского пруда. В какой-то момент мальчик провалился в воду, а мужчина смог его вытащить и сразу же позвонил в 112», — пишет telegram-канал «Краснотурьинск LIVE». Службы приехали, и тракторам минут 10-15 пришлось чистить дорогу до острова, рассказывают очевидцы. Только после этого МЧС пошли доставать мальчика и мужчину. Их отвезли в больницу. Отмечается, что у обоих было обморожение, но сейчас с ними все хорошо. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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