В Свердловской области ребенок провалился под лед

В Краснотурьинске (Свердловская область) мальчик шел через городской пруд и провалился под лед. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Вчера вечером краснотурьинец вместе с ребенком шли домой по льду городского пруда. В какой-то момент мальчик провалился в воду, а мужчина смог его вытащить и сразу же позвонил в 112», — пишет telegram-канал «Краснотурьинск LIVE».
Службы приехали, и тракторам минут 10-15 пришлось чистить дорогу до острова, рассказывают очевидцы. Только после этого МЧС пошли доставать мальчика и мужчину. Их отвезли в больницу. Отмечается, что у обоих было обморожение, но сейчас с ними все хорошо.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
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