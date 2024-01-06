В Свердловской области ребенок провалился под лед

07 января 2024 в 07:02 Размер текста - 17 +

Провалившегося под лед мальчика вытащил прохожий (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) мальчик шел через городской пруд и провалился под лед. Информация об этом появилась в соцсетях. «Вчера вечером краснотурьинец вместе с ребенком шли домой по льду городского пруда. В какой-то момент мальчик провалился в воду, а мужчина смог его вытащить и сразу же позвонил в 112», — пишет telegram-канал «Краснотурьинск LIVE». Службы приехали, и тракторам минут 10-15 пришлось чистить дорогу до острова, рассказывают очевидцы. Только после этого МЧС пошли доставать мальчика и мужчину. Их отвезли в больницу. Отмечается, что у обоих было обморожение, но сейчас с ними все хорошо. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

В Краснотурьинске (Свердловская область) мальчик шел через городской пруд и провалился под лед. Информация об этом появилась в соцсетях. «Вчера вечером краснотурьинец вместе с ребенком шли домой по льду городского пруда. В какой-то момент мальчик провалился в воду, а мужчина смог его вытащить и сразу же позвонил в 112», — пишет telegram-канал «Краснотурьинск LIVE». Службы приехали, и тракторам минут 10-15 пришлось чистить дорогу до острова, рассказывают очевидцы. Только после этого МЧС пошли доставать мальчика и мужчину. Их отвезли в больницу. Отмечается, что у обоих было обморожение, но сейчас с ними все хорошо. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.