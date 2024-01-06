На Тюменскую область надвигается метель

На территории Тюменской области днем 7 января и на следующий день синоптики обещают метель и снегопад. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 7 января ожидается умеренный снег, метель. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха [составит] от -18 до -23 градусов, местами [ожидается] -8,-13 градусов», — сообщается на сайте управления.
В последний выходной праздничный день, 8 января, ветер усилится. Его порывы местами будут достигать 16 метров в секунду. Ночью ожидается сильный снег, днем осадки немного ослабнут. В течение суток будет продолжаться метель. Температура воздуха днем прогнозируется от -13 до -18 градусов, ночью — от -18 до -23 градусов.
С начала января в Тюмени выпала почти половина месячной нормы осадков. Обильные снегопады сопровождаются низкими температурами. По данным синоптиков, холодная погода задержится в областной столице до 15 января.
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