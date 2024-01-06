06 января 2024
05 января 2024

На Тюменскую область надвигается метель

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, зима, метель, снегопад
Сильный снег и метель будет сопровождаться порывами ветра до 16 метров в секунду Фото:

На территории Тюменской области днем 7 января и на следующий день синоптики обещают метель и снегопад. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 7 января ожидается умеренный снег, метель. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха [составит] от -18 до -23 градусов, местами [ожидается] -8,-13 градусов», — сообщается на сайте управления.

В последний выходной праздничный день, 8 января, ветер усилится. Его порывы местами будут достигать 16 метров в секунду. Ночью ожидается сильный снег, днем осадки немного ослабнут. В течение суток будет продолжаться метель. Температура воздуха днем прогнозируется от -13 до -18 градусов, ночью — от -18 до -23 градусов.

С начала января в Тюмени выпала почти половина месячной нормы осадков. Обильные снегопады сопровождаются низкими температурами. По данным синоптиков, холодная погода задержится в областной столице до 15 января.

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На территории Тюменской области днем 7 января и на следующий день синоптики обещают метель и снегопад. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «В Тюменской области днем 7 января ожидается умеренный снег, метель. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха [составит] от -18 до -23 градусов, местами [ожидается] -8,-13 градусов», — сообщается на сайте управления. В последний выходной праздничный день, 8 января, ветер усилится. Его порывы местами будут достигать 16 метров в секунду. Ночью ожидается сильный снег, днем осадки немного ослабнут. В течение суток будет продолжаться метель. Температура воздуха днем прогнозируется от -13 до -18 градусов, ночью — от -18 до -23 градусов. С начала января в Тюмени выпала почти половина месячной нормы осадков. Обильные снегопады сопровождаются низкими температурами. По данным синоптиков, холодная погода задержится в областной столице до 15 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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