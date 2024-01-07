В Британии раскрыли российское оружие, ставшее постоянной проблемой для Украины

FT: Россия имеет преимущество над Украиной в области РЭБ

07 января 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Российские системы РЭБ совершеннее украинских аналогов, заявил Джек Уотлинг Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская сторона имеет значительное преимущество в радиоэлектронной борьбе на протяжении всего украинского конфликта, что стало весомой проблемой для Украины. Об этом рассказал старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра Джек Уотлинг. «Радиоэлектронная борьба является чрезвычайно важной частью современных операций, и русские имеют в ней значительное преимущество на протяжении всего конфликта, что оказалось постоянной проблемой для Украины», — передает слова Уотлинга Financial Times. Он добавил, что обе страны — и Россия, и Украина поддерживают работу сильных научно-исследовательских школ в области радиоэлектронной борьбы, которые были созданы еще в советские времена. Однако российское правительство в течение более десяти лет вкладывало значительные средства в разработку новых комплексов. Одна из российских систем подавления наведения — Pole-21 — может быть расположена на земле, на вышках или установлена на транспортных средствах и способна создавать помехи на пространстве до 150 километров, как указано в отчете военных консультантов. Еще одной системой является «Мурманск», где используются огромные выдвижные 32-метровые антенные башни, установленные на мобильных бронетранспортерах, заключили в материале британской газеты. Россия умело использует технологическое преимущество в области РЭБ в конфликте с Украиной. ВС РФ успешно применяют электромагнитные импульсы, создавая невидимую стену по всей линии фронта. Это позволяет им отражать удары украинских ракет и наведенных бомб, включая управляемые бомбы JDAM, поставленные США Украине. Войска российской группировки «Запад» применили на купянском направлении современный мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, способный обеспечить защиту от беспилотных аппаратов со всех направлений, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская сторона имеет значительное преимущество в радиоэлектронной борьбе на протяжении всего украинского конфликта, что стало весомой проблемой для Украины. Об этом рассказал старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра Джек Уотлинг. «Радиоэлектронная борьба является чрезвычайно важной частью современных операций, и русские имеют в ней значительное преимущество на протяжении всего конфликта, что оказалось постоянной проблемой для Украины», — передает слова Уотлинга Financial Times. Он добавил, что обе страны — и Россия, и Украина поддерживают работу сильных научно-исследовательских школ в области радиоэлектронной борьбы, которые были созданы еще в советские времена. Однако российское правительство в течение более десяти лет вкладывало значительные средства в разработку новых комплексов. Одна из российских систем подавления наведения — Pole-21 — может быть расположена на земле, на вышках или установлена на транспортных средствах и способна создавать помехи на пространстве до 150 километров, как указано в отчете военных консультантов. Еще одной системой является «Мурманск», где используются огромные выдвижные 32-метровые антенные башни, установленные на мобильных бронетранспортерах, заключили в материале британской газеты. Россия умело использует технологическое преимущество в области РЭБ в конфликте с Украиной. ВС РФ успешно применяют электромагнитные импульсы, создавая невидимую стену по всей линии фронта. Это позволяет им отражать удары украинских ракет и наведенных бомб, включая управляемые бомбы JDAM, поставленные США Украине. Войска российской группировки «Запад» применили на купянском направлении современный мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, способный обеспечить защиту от беспилотных аппаратов со всех направлений, передает RT.