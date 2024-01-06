Тагильский полицейский назвал скандал с избиением девочки подростками раздутым. Скрин

Полицейский удалил провокационный комментарий об избиении 11-летней тагильчанки

07 января 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

На комментарий полицейского из Нижнего Тагила пользователи отреагировали критически Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле Замначальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила (Свердловская область) Тарас Булгаков оставил комментарий к новости про избитую братьями-азербайджанцами 11-летнюю девочку в одном из городских новостных сообществ, однако удалил его после критики от других пользователей. Именно на территории этого отдела случилось нападение. «Раздули из ничего», — написал комментарий с личной страницы Тарас Булгаков в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Сейчас комментарий удален, однако сохранилась реакция негодующих пользователей. В тексте также был смайлик facepalm — лицо, к которому приложена рука. В ответ на сообщение Булгакова один из подписчиков сообщества спросил, как бы он отреагировал, если бы такой инцидент случился с его дочерью. Пользователи призвали мужчину тщательнее проверять информацию. Пятиклассники, братья Камал и Рашад, 29 декабря 2023 года избили двух сверстников около школы № 56 в Нижнем Тагиле. Дети мигрантов набросились на мальчика и девочку-сироту, после чего она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Сейчас СКР готовит новое уголовное дело из-за инцидента. Подробнее о происшествии — в сюжете агентства. Сейчас комментарий удален самим Тарасом Булгаковым или руководителем сообщества Скрин: группа «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте»

Замначальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила (Свердловская область) Тарас Булгаков оставил комментарий к новости про избитую братьями-азербайджанцами 11-летнюю девочку в одном из городских новостных сообществ, однако удалил его после критики от других пользователей. Именно на территории этого отдела случилось нападение. «Раздули из ничего», — написал комментарий с личной страницы Тарас Булгаков в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Сейчас комментарий удален, однако сохранилась реакция негодующих пользователей. В тексте также был смайлик facepalm — лицо, к которому приложена рука. В ответ на сообщение Булгакова один из подписчиков сообщества спросил, как бы он отреагировал, если бы такой инцидент случился с его дочерью. Пользователи призвали мужчину тщательнее проверять информацию. Пятиклассники, братья Камал и Рашад, 29 декабря 2023 года избили двух сверстников около школы № 56 в Нижнем Тагиле. Дети мигрантов набросились на мальчика и девочку-сироту, после чего она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Сейчас СКР готовит новое уголовное дело из-за инцидента. Подробнее о происшествии — в сюжете агентства.