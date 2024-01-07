Кого из российских звезд отменяли в 2023 году

Концерт Валерия Меладзе был отменен из-за неудачной фразы на вечеринке
В 2023 году многие звезды отечественного шоу-бизнеса выпустили новые хиты, провели яркие шоу и исполнили неожиданные дуэты. Однако далеко не всем удалось выступить на своих концертах и встретиться с фанатами. Из-за частых отмен выступлений и туров список «отмененных звезд» регулярно пополнялся. URA.RU в своем материале вспоминает всех, кому запрещали выступать в 2023 году.
- Певец Валерий Меладзе столкнулся с неудачей в начале прошлого года. Его концерт, запланированный на 8 марта в «Барвиха Luxury Village», был отменен. Вместо него выступил исполнитель Владимир Пресняков. Ни Меладзе, ни его директор не дали комментариев об этой отмене.
- Звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. А. П. Чехова. Сначала Назарову отказали в участии в фильме с актером Дмитрием Нагиевым, а затем были отменены все его спектакли и гастроли. Актер считает, что его увольнение было политическим решением руководства.
- Концертный график рэпера Элджея пришлось изменить из-за заявления родителей подростков из Челябинска. Они обратились в управление Федеральной антимонопольной службы, просив отменить концерт из-за возрастной категории 16+.
- Певица INSTASAMKA не выступила для своих поклонников в Курске. Министерство культуры считает, что ее творчество не соответствует культурной политике страны. Это не первый случай отмены выступлений певицы, в конце января 2023 года ее также не пустили на сцену в Пятигорске по просьбе местных жителей.
- Творческий вечер с участием журналиста и телеведущего Владимира Познера, запланированный на 8 апреля 2023 года в Москве, был отменен по инициативе организаторов. Во время мероприятия Познер должен был высказать свое мнение по актуальным темам.
- Концерты певицы Ани Лорак были массово отменены по всей России после того, как глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к губернаторам Воронежской, Ростовской и Краснодарской областей с просьбой отменить выступления украинской певицы из-за политической ситуации. Ани Лорак, в свою очередь, заявила, что она музыкант, а не политик.
- Выступление рэпера Басты было отменено за несколько дней до планируемой даты. Исполнитель должен был выступить 26 марта в Новокузнецке, но поклонники не смогли услышать его исполнение песни «Сансара». В интервью блогеру Анастасии Ивлеевой Баста высказал свое отношение к специальной военной операции, что вызвало негативные комментарии от некоторых активистов.
- Столичные власти отказали в проведении концерта группе «ДДТ» из-за антивоенного выступления и высказываний лидера группы Юрия Шевчука о понимании слова «родина». Музыканту был составлен протокол по статье КоАП о дискредитации действий армии.
- В феврале последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой был исключен из театра «Современник» после того, как она публично осудила действия властей России в связи со специальной военной операцией. В немецком Бремене Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом.
- Гастрольный тур группы «Ночные снайперы» с Дианой Арбениной по Казани, Ульяновску, Чебоксарам и Тольятти также не состоялся. Певица, подобно некоторым своим коллегам, также высказала критику в адрес специальной военной операции.
- Казахстанский рэпер Jah Khalib не выступил 23 апреля на сольном концерте. Вокруг исполнителя возник скандал из-за его слов поддержки Киеву, выложенных в социальных сетях.
- Выступления группы «НАИВ» в Ярославле и Череповце были отменены в нескольких городах России. По словам депутата от «Единой России» Любови Суровой, лидер группы высказывает открытую поддержку Украины, поэтому не может выступать для российских зрителей.
- Рэпер Loqiemean столкнулся с массовой отменой своих концертов в мае. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина начала требовать от Генпрокуратуры запретить его тур по России, указывая на его выступления, которые, по ее словам, грубо нарушают права и интересы детей.
- Мизулина призвала отменить концерты блогера Xolidayboy в связи с его «проукраинскими высказываниями. Блогер опубликовал видео, где он идентифицирует себя как украинец, несмотря на то, что он родился в Севастополе в 2000 году.
- В последнюю неделю декабря произошло множество отмен звезд. После «голой вечеринки» у блогера Ивлеевой, отечественный шоу-бизнес оказался в напряжении. Рэпера VACIO, который был на вечеринке, арестовали на 15 суток. Общественники также требовали лишить звание народного артиста Филиппа Киркорова, а концерты Лолиты и ANNA ASTI были отменены.
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