Студент распылил перцовый баллончик в лицо полицейским в Хабаровске

07 января 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Молодой человек использовал перцовый баллончик и пытался убежать, но его догнали Фото: Илья Московец © URA.RU Студент колледжа из Хабаровска распылил перцовый баллончик в лицо полицейским во время задержания. Молодой человек был пойман у гаражей, где раскладывал закладки с наркотиками. Информация об этом появилась в сети. «17-летнего студента колледжа водного транспорта и промышленности, который подозрительно озирался по сторонам, заметили в кооперативе на Ремесленной. <…> Сотрудники попросили добровольно показать, какие запрещенные вещества у него имеются. Студент полез в карман и вместо этого вытащил баллончик. Распылил в лицо полицейским и попытался убежать, но его догнали». — сообщает telegram-канал SHOT. Уточняется, что молодой человек представился оперативникам ненастоящим именем. Студент имел при себе 139 свертков с неизвестным содержимым. Полиция изучает содержимое. Пострадавшим от перцового баллончика сотрудникам врачи диагностировали химические ожоги слизистой глаз.

Студент колледжа из Хабаровска распылил перцовый баллончик в лицо полицейским во время задержания. Молодой человек был пойман у гаражей, где раскладывал закладки с наркотиками. Информация об этом появилась в сети. «17-летнего студента колледжа водного транспорта и промышленности, который подозрительно озирался по сторонам, заметили в кооперативе на Ремесленной. <…> Сотрудники попросили добровольно показать, какие запрещенные вещества у него имеются. Студент полез в карман и вместо этого вытащил баллончик. Распылил в лицо полицейским и попытался убежать, но его догнали». — сообщает telegram-канал SHOT. Уточняется, что молодой человек представился оперативникам ненастоящим именем. Студент имел при себе 139 свертков с неизвестным содержимым. Полиция изучает содержимое. Пострадавшим от перцового баллончика сотрудникам врачи диагностировали химические ожоги слизистой глаз.