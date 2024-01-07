Студент распылил перцовый баллончик в лицо полицейским в Хабаровске

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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, слезоточивый газ, газовый балончик
Молодой человек использовал перцовый баллончик и пытался убежать, но его догнали Фото:

Студент колледжа из Хабаровска распылил перцовый баллончик в лицо полицейским во время задержания. Молодой человек был пойман у гаражей, где раскладывал закладки с наркотиками. Информация об этом появилась в сети.

«17-летнего студента колледжа водного транспорта и промышленности, который подозрительно озирался по сторонам, заметили в кооперативе на Ремесленной. <…> Сотрудники попросили добровольно показать, какие запрещенные вещества у него имеются. Студент полез в карман и вместо этого вытащил баллончик. Распылил в лицо полицейским и попытался убежать, но его догнали». — сообщает telegram-канал SHOT. Уточняется, что молодой человек представился оперативникам ненастоящим именем.

Студент имел при себе 139 свертков с неизвестным содержимым. Полиция изучает содержимое. Пострадавшим от перцового баллончика сотрудникам врачи диагностировали химические ожоги слизистой глаз.

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Студент колледжа из Хабаровска распылил перцовый баллончик в лицо полицейским во время задержания. Молодой человек был пойман у гаражей, где раскладывал закладки с наркотиками. Информация об этом появилась в сети. «17-летнего студента колледжа водного транспорта и промышленности, который подозрительно озирался по сторонам, заметили в кооперативе на Ремесленной. <…> Сотрудники попросили добровольно показать, какие запрещенные вещества у него имеются. Студент полез в карман и вместо этого вытащил баллончик. Распылил в лицо полицейским и попытался убежать, но его догнали». — сообщает telegram-канал SHOT. Уточняется, что молодой человек представился оперативникам ненастоящим именем. Студент имел при себе 139 свертков с неизвестным содержимым. Полиция изучает содержимое. Пострадавшим от перцового баллончика сотрудникам врачи диагностировали химические ожоги слизистой глаз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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