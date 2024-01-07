Подразделение «Гром» перешло из состава МВД в Росгвардию

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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
Росгвардия пополнилась сотрудниками подразделения «Гром» Фото:

Подразделение «Гром» было переведено из состава Министерства внутренних дел России в Росгвардию. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

«Федеральной службой войск национальной гвардии РФ совместно с МВД проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников, замещавших должности в подразделениях специального назначения «Гром», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что также переводу подверглись сотрудники подразделений, отвечающих за контроль над оборотом наркотиков на региональном уровне. В настоящее время все мероприятия по переводу сотрудников успешно завершены, заключили в Росгвардии.

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Подразделение «Гром» было переведено из состава Министерства внутренних дел России в Росгвардию. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии. «Федеральной службой войск национальной гвардии РФ совместно с МВД проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников, замещавших должности в подразделениях специального назначения «Гром», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что также переводу подверглись сотрудники подразделений, отвечающих за контроль над оборотом наркотиков на региональном уровне. В настоящее время все мероприятия по переводу сотрудников успешно завершены, заключили в Росгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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