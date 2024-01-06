В Челябинске задержали участников массовой драки, произошедшей 5 января в Калининском районе. Молодые люди доставлены в отдел полиции «Тракторозаводский» для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщили в ГУ МВД по области.
«Конфликт между челябинцем и группой молодых людей произошел в одном из дворов по улице Горького. В результате 21-летний молодой человек причинил телесные повреждения 20-летнему челябинцу, которому понадобилась госпитализация», — заявили в ГУ МВД по региону.
В ведомстве отметили, что молодые люди дрались один на один, решив продемонстрировать свою силу. В короткие сроки полицией были установлены личности всех наблюдавших за хулиганскими действиями своего знакомого. Установлено, что конфликт возник ситуативно. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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