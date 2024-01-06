В ЯНАО запустили новый субсидируемый авиамаршрут

07 января 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

На новых маршрутах работает льгота для детей из многодетных семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авиакомпания «Ямал» 7 января запустила новый рейс из Ноябрьска в Омск, а 8 января начнет работать маршрут из Надыма в Омск. Об этом сообщила авиакомпания на официальном сайте. «В январе авиакомпания „Ямал“ начинает выполнять рейсы по двум новым направлениям в Омск из Ноябрьска и Надыма. 7 января авиакомпания совершила первый рейс по регулярному маршруту Ноябрьск — Омск — Ноябрьск. Авиасообщение выполняется на современных российских лайнерах Сухой Суперджет 100 вместимостью 93 посадочных места», — указано в сообщении. Рейсы по этому маршруту запланированы еженедельно по воскресеньям. Вылет из Ноябрьска в 10:20, из Омска в 13:50. Время в пути полтора часа. С 8 января начнутся перелеты из Надыма в Омск по понедельникам. Вылет из Надыма в 10:15, из Омска в 13:55. Общее время в пути составляет один час 40 минут. На новых маршрутах действует льгота для детей из многодетных семей. С 2024 года авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до трех в неделю из Салехарда и Нового Уренгоя в Омск. Решение о введении новых направлений в Омск было принято в рамках соглашения между правительствами Ямала и Омской области, которое главы регионов подписали в начале прошлого года. Помимо этого, финансовую поддержку от государства также получили рейсы из Тюмени в ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авиакомпания «Ямал» 7 января запустила новый рейс из Ноябрьска в Омск, а 8 января начнет работать маршрут из Надыма в Омск. Об этом сообщила авиакомпания на официальном сайте. «В январе авиакомпания „Ямал“ начинает выполнять рейсы по двум новым направлениям в Омск из Ноябрьска и Надыма. 7 января авиакомпания совершила первый рейс по регулярному маршруту Ноябрьск — Омск — Ноябрьск. Авиасообщение выполняется на современных российских лайнерах Сухой Суперджет 100 вместимостью 93 посадочных места», — указано в сообщении. Рейсы по этому маршруту запланированы еженедельно по воскресеньям. Вылет из Ноябрьска в 10:20, из Омска в 13:50. Время в пути полтора часа. С 8 января начнутся перелеты из Надыма в Омск по понедельникам. Вылет из Надыма в 10:15, из Омска в 13:55. Общее время в пути составляет один час 40 минут. На новых маршрутах действует льгота для детей из многодетных семей. С 2024 года авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до трех в неделю из Салехарда и Нового Уренгоя в Омск. Решение о введении новых направлений в Омск было принято в рамках соглашения между правительствами Ямала и Омской области, которое главы регионов подписали в начале прошлого года. Помимо этого, финансовую поддержку от государства также получили рейсы из Тюмени в ЯНАО.