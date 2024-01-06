06 января 2024

В Тюменской области у десятков детей нашли опасные венерические инфекции

© Служба новостей «URA.RU»
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Забор крови. Курган, забор крови, детская поликлиника, анализ крови, детская больница
У тюменских детей обнаружили сифилис и гонорею Фото:

В Тюменской области у 19 детей выявили опасные заболевания, которые передаются половым путем. Об этом сообщили в местном Роспотребнадзоре.

«У 12 подростков обнаружили сифилис, у семи — гонорею. Такие данные санврачи приводят в статистике за 11 месяцев 2023 года», — рассказали в областном Роспотребнадзоре журналистам 72.RU. Основная доля заболевших гонореей приходится на Тюмень, а сифилисом — на Тюмень и Тюменский район.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что за девять месяцев 2023 года в регионе 818 человек заразились ВИЧ-инфекцией. Наибольшее количество заразившихся было зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме. Несмотря на такое большое количество заболевших, отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 2022 годом.

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В Тюменской области у 19 детей выявили опасные заболевания, которые передаются половым путем. Об этом сообщили в местном Роспотребнадзоре. «У 12 подростков обнаружили сифилис, у семи — гонорею. Такие данные санврачи приводят в статистике за 11 месяцев 2023 года», — рассказали в областном Роспотребнадзоре журналистам 72.RU. Основная доля заболевших гонореей приходится на Тюмень, а сифилисом — на Тюмень и Тюменский район. Роспотребнадзор ранее сообщал, что за девять месяцев 2023 года в регионе 818 человек заразились ВИЧ-инфекцией. Наибольшее количество заразившихся было зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме. Несмотря на такое большое количество заболевших, отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 2022 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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