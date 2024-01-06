В Тюменской области у десятков детей нашли опасные венерические инфекции

07 января 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

У тюменских детей обнаружили сифилис и гонорею Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области у 19 детей выявили опасные заболевания, которые передаются половым путем. Об этом сообщили в местном Роспотребнадзоре. «У 12 подростков обнаружили сифилис, у семи — гонорею. Такие данные санврачи приводят в статистике за 11 месяцев 2023 года», — рассказали в областном Роспотребнадзоре журналистам 72.RU. Основная доля заболевших гонореей приходится на Тюмень, а сифилисом — на Тюмень и Тюменский район. Роспотребнадзор ранее сообщал, что за девять месяцев 2023 года в регионе 818 человек заразились ВИЧ-инфекцией. Наибольшее количество заразившихся было зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме. Несмотря на такое большое количество заболевших, отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 2022 годом.

В Тюменской области у 19 детей выявили опасные заболевания, которые передаются половым путем. Об этом сообщили в местном Роспотребнадзоре. «У 12 подростков обнаружили сифилис, у семи — гонорею. Такие данные санврачи приводят в статистике за 11 месяцев 2023 года», — рассказали в областном Роспотребнадзоре журналистам 72.RU. Основная доля заболевших гонореей приходится на Тюмень, а сифилисом — на Тюмень и Тюменский район. Роспотребнадзор ранее сообщал, что за девять месяцев 2023 года в регионе 818 человек заразились ВИЧ-инфекцией. Наибольшее количество заразившихся было зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме. Несмотря на такое большое количество заболевших, отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 2022 годом.