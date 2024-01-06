06 января 2024

Под Екатеринбургом столкнулись пять автомобилей, зачинщик ДТП скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, незамерзайка, зима, аварийный знак
На месте работают сотрудники ГИБДД, врачи и спасатели Фото:

В ДТП на Кольцовском тракте под Екатеринбургом пострадали два человека — у водителя черепно-мозговая травма, а у пассажира — сломаны ребра. Зачинщик первого ДТП, из-за которого автомобиль пострадавших стоял на дороге, скрылся с места происшествия. О аварии сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, произошло столкновение пяти транспортных средств, пострадали два человека. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, оказывают помощь автомобилистам», — говорится в telegram-канале ведомства.

По информации telegram-канала Mash, один из пострадавших вышел из автомобиля после ДТП, зачинщик которого скрылся. Пока он ожидал госавтоинспекторов, в машину въехал другой автомобиль. У пострадавшего мужчины перелом ноги и черепно-мозговая травма, у женщины сломаны ребра и правая рука.

ДТП на Кольцовском тракте произошло днем 7 января. На месте образовалась пробка длиной 2,5 километра.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ДТП на Кольцовском тракте под Екатеринбургом пострадали два человека — у водителя черепно-мозговая травма, а у пассажира — сломаны ребра. Зачинщик первого ДТП, из-за которого автомобиль пострадавших стоял на дороге, скрылся с места происшествия. О аварии сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, произошло столкновение пяти транспортных средств, пострадали два человека. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, оказывают помощь автомобилистам», — говорится в telegram-канале ведомства. По информации telegram-канала Mash, один из пострадавших вышел из автомобиля после ДТП, зачинщик которого скрылся. Пока он ожидал госавтоинспекторов, в машину въехал другой автомобиль. У пострадавшего мужчины перелом ноги и черепно-мозговая травма, у женщины сломаны ребра и правая рука. ДТП на Кольцовском тракте произошло днем 7 января. На месте образовалась пробка длиной 2,5 километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...