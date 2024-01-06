Под Екатеринбургом столкнулись пять автомобилей, зачинщик ДТП скрылся

В ДТП на Кольцовском тракте под Екатеринбургом пострадали два человека — у водителя черепно-мозговая травма, а у пассажира — сломаны ребра. Зачинщик первого ДТП, из-за которого автомобиль пострадавших стоял на дороге, скрылся с места происшествия. О аварии сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, произошло столкновение пяти транспортных средств, пострадали два человека. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, оказывают помощь автомобилистам», — говорится в telegram-канале ведомства.
По информации telegram-канала Mash, один из пострадавших вышел из автомобиля после ДТП, зачинщик которого скрылся. Пока он ожидал госавтоинспекторов, в машину въехал другой автомобиль. У пострадавшего мужчины перелом ноги и черепно-мозговая травма, у женщины сломаны ребра и правая рука.
ДТП на Кольцовском тракте произошло днем 7 января. На месте образовалась пробка длиной 2,5 километра.
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