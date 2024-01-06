06 января 2024

Бастрыкин требует наказать виновных в коммунальных бедах челябинского поселка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за перебоев с электроснабжением в поселке Плановом в городе Южноуральске (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Длительное время в жилых домах поселка Планового происходят систематические отключения электроснабжения. Здания, в которых отсутствует система центрального отопления, обогреваются с помощью газовых котлов», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

Из-за частых перебоев с электричеством температура в помещениях не соответствует нормативам, выходят из строя бытовые приборы. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли, отмечают в пресс-службе СКР.

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за перебоев с электроснабжением в поселке Плановом в городе Южноуральске (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Длительное время в жилых домах поселка Планового происходят систематические отключения электроснабжения. Здания, в которых отсутствует система центрального отопления, обогреваются с помощью газовых котлов», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Из-за частых перебоев с электричеством температура в помещениях не соответствует нормативам, выходят из строя бытовые приборы. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли, отмечают в пресс-службе СКР. Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...