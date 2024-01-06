Бастрыкин требует наказать виновных в коммунальных бедах челябинского поселка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за перебоев с электроснабжением в поселке Плановом в городе Южноуральске (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Длительное время в жилых домах поселка Планового происходят систематические отключения электроснабжения. Здания, в которых отсутствует система центрального отопления, обогреваются с помощью газовых котлов», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.
Из-за частых перебоев с электричеством температура в помещениях не соответствует нормативам, выходят из строя бытовые приборы. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли, отмечают в пресс-службе СКР.
Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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