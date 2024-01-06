06 января 2024

В Кургане водитель «Газели» сбил пенсионерку на пешеходном переходе

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К месту ДТП прибыли полиция и скорая Фото:

Автомобиль «Газель» сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Кургане. ДТП произошло на улице Бурова-Петрова 7 января, рассказали в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

«В Кургане 39-летний мужчина ехал на „Газели“ по Бурова-Петрова со стороны улицы Некрасова. На пешеходном переходе водитель совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора», — цитирует полицейских издание «Область 45».

К месту происшествия прибыли медики и сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Автомобиль «Газель» сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Кургане. ДТП произошло на улице Бурова-Петрова 7 января, рассказали в пресс-службе городского отдела ГИБДД. «В Кургане 39-летний мужчина ехал на „Газели“ по Бурова-Петрова со стороны улицы Некрасова. На пешеходном переходе водитель совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора», — цитирует полицейских издание «Область 45». К месту происшествия прибыли медики и сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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