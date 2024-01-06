В Кургане водитель «Газели» сбил пенсионерку на пешеходном переходе

К месту ДТП прибыли полиция и скорая
Автомобиль «Газель» сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Кургане. ДТП произошло на улице Бурова-Петрова 7 января, рассказали в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
«В Кургане 39-летний мужчина ехал на „Газели“ по Бурова-Петрова со стороны улицы Некрасова. На пешеходном переходе водитель совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора», — цитирует полицейских издание «Область 45».
К месту происшествия прибыли медики и сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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