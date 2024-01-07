Mash: российский турист погиб в аварии на Шри-Ланке

07 января 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

ДТП на Шри-Ланке произошло вечером, по предварительной информации из-за переутомления водителя Фото: Алена Полозова © URA.RU Турист из России погиб в результате ДТП на Шри-Ланке. Еще девять россиян пострадали. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Туристический автобус на полной скорости влетел в грузовик. Предварительно, водитель, которого нанял туроператор, уснул за рулем. Вероятно, от переутомления. <…> Погиб российский турист, девять граждан РФ пострадали», — сообщает Mash. После ДТП пассажиры были вынуждены сами выбираться из окон. Они заявили, что медики, которые приехали на место аварии, не провели первичный осмотр. Некоторые пострадавшие были вынуждены добираться до больницы самостоятельно. У большинства из них незначительные царапины и ушибы. По информации Mash, экскурсию организовал тревел-блогер Артур Бакаев. Трагедия произошла 5 января вечером.

Турист из России погиб в результате ДТП на Шри-Ланке. Еще девять россиян пострадали. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Туристический автобус на полной скорости влетел в грузовик. Предварительно, водитель, которого нанял туроператор, уснул за рулем. Вероятно, от переутомления. <…> Погиб российский турист, девять граждан РФ пострадали», — сообщает Mash. После ДТП пассажиры были вынуждены сами выбираться из окон. Они заявили, что медики, которые приехали на место аварии, не провели первичный осмотр. Некоторые пострадавшие были вынуждены добираться до больницы самостоятельно. У большинства из них незначительные царапины и ушибы. По информации Mash, экскурсию организовал тревел-блогер Артур Бакаев. Трагедия произошла 5 января вечером.