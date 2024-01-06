Недавно отсидевшая мать избила маленького ребенка в Красноуральске

Следственный отдел СУ СКР по городу Кушве расследует дело об избиении маленького ребенка матерью в Красноуральске (Свердловская область). Женщина недавно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за кражи. О проверке сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.
«Следственным отделом по сообщению об избиении матерью своего малолетнего ребенка в Красноуральске проводится процессуальная проверка по статье УК РФ „Истязание“», — сказал Александр Шульга. Следователи опрашивают свидетелей, устанавливается тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полиция и органы опеки выясняют, в каких условиях воспитывался ребенок, а также другие обстоятельства, важные для дела. «Мать ребенка недавно освободилась из мест заключения, где отбывала наказание за кражи. Всего она воспитывает троих детей: двух старших дочерей и младшего сына. Папа мальчика с семьей не живет. Иные обстоятельства жизни троих детей и их родителей сейчас выясняют полиция и СКР», — сказал полковник Горелых.
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