06 января 2024

Недавно отсидевшая мать избила маленького ребенка в Красноуральске

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, ребенок, малыш, мама, мать и дитя, молодая мама
В семье всего трое детей, отец пострадавшего мальчика с семьей не живет Фото:

Следственный отдел СУ СКР по городу Кушве расследует дело об избиении маленького ребенка матерью в Красноуральске (Свердловская область). Женщина недавно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за кражи. О проверке сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.

«Следственным отделом по сообщению об избиении матерью своего малолетнего ребенка в Красноуральске проводится процессуальная проверка по статье УК РФ „Истязание“», — сказал Александр Шульга. Следователи опрашивают свидетелей, устанавливается тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полиция и органы опеки выясняют, в каких условиях воспитывался ребенок, а также другие обстоятельства, важные для дела. «Мать ребенка недавно освободилась из мест заключения, где отбывала наказание за кражи. Всего она воспитывает троих детей: двух старших дочерей и младшего сына. Папа мальчика с семьей не живет. Иные обстоятельства жизни троих детей и их родителей сейчас выясняют полиция и СКР», — сказал полковник Горелых.

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Следственный отдел СУ СКР по городу Кушве расследует дело об избиении маленького ребенка матерью в Красноуральске (Свердловская область). Женщина недавно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за кражи. О проверке сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга. «Следственным отделом по сообщению об избиении матерью своего малолетнего ребенка в Красноуральске проводится процессуальная проверка по статье УК РФ „Истязание“», — сказал Александр Шульга. Следователи опрашивают свидетелей, устанавливается тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полиция и органы опеки выясняют, в каких условиях воспитывался ребенок, а также другие обстоятельства, важные для дела. «Мать ребенка недавно освободилась из мест заключения, где отбывала наказание за кражи. Всего она воспитывает троих детей: двух старших дочерей и младшего сына. Папа мальчика с семьей не живет. Иные обстоятельства жизни троих детей и их родителей сейчас выясняют полиция и СКР», — сказал полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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