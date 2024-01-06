Курганцев поспросили соблюдать осторожность при посещении церквей

МЧС советует курганцам закатывать рукава и убирать волосы под платок в храмах

07 января 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Жителям региона рассказали о правилах отправления церковных ритуалов Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Курганской области рекомендовано закатывать рукава и прятать волосы от огня при зажигании свечей в храмах. Этой информацией поделилась пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В церквях курганцам следует быть осторожными при зажигании свечей с подсвечников. Закатывайте рукава одежды, уберите волосы под платок (совет для женщин), следите за детьми, чтобы они не держали горящую свечу рядом с воспламеняющимися предметами. Если сработает пожарная сигнализация, покидать молельный зал нужно быстро, не создавая паники», — указано в telegram-канале ведомства. Сохранить дом в целости на Рождество помогут следующие рекомендации. В помещении ставить свечки следует на несгораемые подставки подальше от материалов, которые могут загореться. Источник пламени нельзя оставлять без присмотра. Не рекомендуется перегружать электросети и топить неисправные печи, добавили спасатели. В своем поздравлении для земляков с рождественскими праздниками губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал граждан творить добро и верить в чудо. Он также объяснил, какой, по его мнению, должна быть душа человека.

Жителям Курганской области рекомендовано закатывать рукава и прятать волосы от огня при зажигании свечей в храмах. Этой информацией поделилась пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В церквях курганцам следует быть осторожными при зажигании свечей с подсвечников. Закатывайте рукава одежды, уберите волосы под платок (совет для женщин), следите за детьми, чтобы они не держали горящую свечу рядом с воспламеняющимися предметами. Если сработает пожарная сигнализация, покидать молельный зал нужно быстро, не создавая паники», — указано в telegram-канале ведомства. Сохранить дом в целости на Рождество помогут следующие рекомендации. В помещении ставить свечки следует на несгораемые подставки подальше от материалов, которые могут загореться. Источник пламени нельзя оставлять без присмотра. Не рекомендуется перегружать электросети и топить неисправные печи, добавили спасатели. В своем поздравлении для земляков с рождественскими праздниками губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал граждан творить добро и верить в чудо. Он также объяснил, какой, по его мнению, должна быть душа человека.