Курганцев поспросили соблюдать осторожность при посещении церквей

Жителям Курганской области рекомендовано закатывать рукава и прятать волосы от огня при зажигании свечей в храмах. Этой информацией поделилась пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В церквях курганцам следует быть осторожными при зажигании свечей с подсвечников. Закатывайте рукава одежды, уберите волосы под платок (совет для женщин), следите за детьми, чтобы они не держали горящую свечу рядом с воспламеняющимися предметами. Если сработает пожарная сигнализация, покидать молельный зал нужно быстро, не создавая паники», — указано в telegram-канале ведомства.
Сохранить дом в целости на Рождество помогут следующие рекомендации. В помещении ставить свечки следует на несгораемые подставки подальше от материалов, которые могут загореться. Источник пламени нельзя оставлять без присмотра. Не рекомендуется перегружать электросети и топить неисправные печи, добавили спасатели.
В своем поздравлении для земляков с рождественскими праздниками губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал граждан творить добро и верить в чудо. Он также объяснил, какой, по его мнению, должна быть душа человека.
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