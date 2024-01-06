Шумков призвал жителей Курганской области делать добро и верить в чудо

07 января 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поздравил жителей региона с Рождеством Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителям Курганской области напомнили о важности добрых дел и о вере в чудеса. Эту тему затронул губернатор региона Вадим Шумков в рамках поздравления земляков с Рождеством. «Каждое ваше доброе дело — это и есть чудо. Каждому из нас дарована возможность помочь ближнему словом или делом, заботой и любовью, искренней молитвой или верой в него. Давайте помнить об этом каждый день», — Вадима Шумкова цитирует пресс-служба правительства области. В канун традиционного христианского праздника губернатор рассказал, какой, по его мнению, должна быть душа. Своими размышлениями на этот счет Шумков поделился в Telegram. В конце прошлого года правительство региона договорилось с Курганской епархией создать при губернаторе Шумкове совет по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Новая организация поможет профильным ведомствам и министерствам региона следовать указу президента России Владимира Путина об утверждении основ госполитики.

Жителям Курганской области напомнили о важности добрых дел и о вере в чудеса. Эту тему затронул губернатор региона Вадим Шумков в рамках поздравления земляков с Рождеством. «Каждое ваше доброе дело — это и есть чудо. Каждому из нас дарована возможность помочь ближнему словом или делом, заботой и любовью, искренней молитвой или верой в него. Давайте помнить об этом каждый день», — Вадима Шумкова цитирует пресс-служба правительства области. В канун традиционного христианского праздника губернатор рассказал, какой, по его мнению, должна быть душа. Своими размышлениями на этот счет Шумков поделился в Telegram. В конце прошлого года правительство региона договорилось с Курганской епархией создать при губернаторе Шумкове совет по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Новая организация поможет профильным ведомствам и министерствам региона следовать указу президента России Владимира Путина об утверждении основ госполитики.