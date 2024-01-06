06 января 2024
05 января 2024

Шумков призвал жителей Курганской области делать добро и верить в чудо

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Вадим Шумков поздравил жителей региона с Рождеством Фото:

Жителям Курганской области напомнили о важности добрых дел и о вере в чудеса. Эту тему затронул губернатор региона Вадим Шумков в рамках поздравления земляков с Рождеством.

«Каждое ваше доброе дело — это и есть чудо. Каждому из нас дарована возможность помочь ближнему словом или делом, заботой и любовью, искренней молитвой или верой в него. Давайте помнить об этом каждый день», — Вадима Шумкова цитирует пресс-служба правительства области.

В канун традиционного христианского праздника губернатор рассказал, какой, по его мнению, должна быть душа. Своими размышлениями на этот счет Шумков поделился в Telegram.

В конце прошлого года правительство региона договорилось с Курганской епархией создать при губернаторе Шумкове совет по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Новая организация поможет профильным ведомствам и министерствам региона следовать указу президента России Владимира Путина об утверждении основ госполитики.

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Жителям Курганской области напомнили о важности добрых дел и о вере в чудеса. Эту тему затронул губернатор региона Вадим Шумков в рамках поздравления земляков с Рождеством. «Каждое ваше доброе дело — это и есть чудо. Каждому из нас дарована возможность помочь ближнему словом или делом, заботой и любовью, искренней молитвой или верой в него. Давайте помнить об этом каждый день», — Вадима Шумкова цитирует пресс-служба правительства области. В канун традиционного христианского праздника губернатор рассказал, какой, по его мнению, должна быть душа. Своими размышлениями на этот счет Шумков поделился в Telegram. В конце прошлого года правительство региона договорилось с Курганской епархией создать при губернаторе Шумкове совет по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Новая организация поможет профильным ведомствам и министерствам региона следовать указу президента России Владимира Путина об утверждении основ госполитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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